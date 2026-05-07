С трёх часов ночи 7 мая мэр Собянин начал сообщать о сбитии беспилотников, летевших на Москву. К 9:30 он сообщил уже о 16 сбитых БПЛА.



Воздушная угроза, вероятно, была и в районе Зеленограда: ночью ограничивали полёты в районе аэропорта Шереметьево, а около 4 часов ночи многие жители сообщали в зеленоградских чатах, что проснулись от громких звуков, похожих на взрывы; их связали с работой ПВО.



О разрушениях и пострадавших мэр не сообщил. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.



Ежедневные атаки беспилотников на Москву возобновились с начала мая. За это время один человек погиб, был поврежден высотный дом в центре Москвы.



Накануне, 6 мая, операторы сотовой связи анонсировали очередные ограничения интернета и смс до 9 мая включительно. Это объяснили мерами безопасности.



Однако утром 7 мая Минцифры сообщило, что отключать и ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая не планируется. Но в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В День Победы, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку» сайтов, и к сервисам обмена смс в Москве будет временно ограничен. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.