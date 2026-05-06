После массовых перебоев 5 мая операторы снова предупреждают москвичей о возможной нестабильной работе мобильного интернета.

В опросе «Зеленоград.ру» почти половина участников сообщили, что столкнулась с проблемами — чаще всего со связью и СМС.

Об ограничениях мобильного интернета предупредили «Мегафон», «Ростелеком», «Т2». В уведомлениях операторов говорится, что ограничения могут продлиться до 9 мая включительно, а пользоваться интернетом в это время рекомендуют через Wi-Fi. Отдельно подчеркивают, что голосовые звонки продолжат работать.

Ограничения объясняют мерами безопасности для подготовки и проведения массовых мероприятий.

Почти половина наших читателей столкнулась с ограничениями

5 мая ограничения вводились утром примерно на четыре часа — до 12:30. После этого Минцифры сообщило, что временные блокировки завершены и операторы восстанавливают доступ.

Опыт 5 мая показал, что проблема не ограничивается мессенджерами и лентами соцсетей. Без стабильного мобильного интернета и СМС могут сбоить банковские приложения, безналичная оплата, банкоматы, геосервисы, парковки, такси, самокаты и работа сервисов. «Сбер» предупреждал, что из-за ограничений мобильного интернета возможны сложности с оплатой, банкоматами, доступом в приложение и получением СМС с номера 900.

В опросе «Зеленоград.ру» после отключения 5 мая о проблемах со связью и СМС сообщили 31% респондентов, у 8% были проблемы с оплатой или снятием наличных, а 6% — с вызовом такси, арендой самоката и другими ситуациями. Всего в опросе приняли участие около 1200 человек.

В комментариях читатели чаще всего писали о СМС. У некоторых не приходили коды для входа в «Парковки России» и «Госуслуги», некоторые не могли оплатить парковку, у некоторых не работала навигация в Москве. Некоторые сталкивались с проблемами в Москве, но не в Зеленограде. Хотя СМС в Зеленограде тоже не отправлялись.

Подготовить запасные варианты или искать бесплатный вайфай

На случай новых перебоев лучше заранее подготовить запасные варианты: иметь немного наличных, не рассчитывать только на СМС-коды, заранее купить билеты туда-обратно, сохранить важные телефоны, проверить доступ к банковским приложениям через Wi-Fi. Для парковки в Москве остаются варианты оплаты через звонок на номер 3210.

Бизнес снова вспоминает про раздачу бесплатного Wi-Fi в своих помещениях. Например, ТЦ «Мега Химки» зовёт посетителей подключаться к нему, пока мобильный интернет работает нестабильно: «делись моментами, отвечай на сообщения или просто листай ленту между шопингом и кофе».

Если в ближайшие дни вы столкнётесь с перебоями мобильного интернета, СМС, оплатой, парковками, транспортом или другими сервисами, напишите нам, где это произошло, какой оператор и что именно не работало. Это поможет понять, затрагивают ли новые ограничения Зеленоград. .