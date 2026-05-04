В ночь на понедельник, около 1:30, БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил мэр Собянин. По его словам, пострадавших нет, на месте работали экстренные службы, ночью возле дома перекрывали движение.
Судя по фотографиям издания Мsk1 с места событий, это дом по адресу Мосфильмовская, 8 — один из самых заметных жилых высотных комплексов на западе Москвы. Он состоит из двух башен, самая высокая высотой более 20 метров и имеет более 50 этажей.
На фоне ночной атаки в районе московских аэропортов Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты.
Атака беспилотников на московский регион началась в ночь на субботу и продолжается до сих пор. В Московской области в результате атаки БПЛА погиб человек. Последнее сообщение о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, поступило в 4:30.