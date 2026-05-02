Чернево находится примерно в 90 километров на запад от Зеленограда, рядом с границей Тверской области. Но БПЛА сбивали и рядом: над Истрой и Солнечногорском, сообщил губернатор.

Первые сообщения об атаке беспилотников появилось около двух часов ночи и продолжалась примерно до 14 часов.

С 2023 года в Москве и Подмосковье при атаках беспилотников и падении их обломков, по открытым сообщениям, погибли не менее семи человек, ещё не менее 40 пострадали или обращались за медицинской помощью.

Если вы нашли беспилотник или его обломки, их нельзя трогать и передвигать. Отойдите на безопасное расстояние и позвоните 112, сообщив место обнаружения, время и примерный размер аппарата. Звонить лучше не стоя рядом с обломками.