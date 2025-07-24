Почему БПЛА не сбивают по пути, хотя они долго летят от границы?

Законный вопрос: почему дроны долетают до Москвы/Подмосковья, несмотря на многослойную оборону? Почему БПЛА не сбивают на подлёте? Здесь несколько причин.

Во-первых, от границы до Москвы — 500+ км, и прикрыть весь этот коридор физически невозможно. Защищают в первую очередь военные объекты, а не пустые поля. ПВО стоит у ключевых точек — это неизбежный компромисс. Ставить дорогие С-400 или «Панцири» в каждом районе Брянской/Калужской областей нерационально. Дрон стоит $20-500 тысяч, а ракета ПВО — $1-3 млн (не цепляйтесь к цифрам — и ракеты и дроны могут стоить по-разному, речь о порядке цен — ред). Выгоднее сбивать их ближе к цели, где выше вероятность перехвата, такова экономика войны.

Во-вторых, дроны сложно обнаружить. Ударные БПЛА летят на предельно малых высотах, буквально — над деревьями, вышками ЛЭП, они малозаметны для наземных РЛС. Между радаром «в поле» и дроном — линии электропередач, вышки связи, холмы, городская застройка, словом, масса «загоризонтных помех». К тому же мелкие дроны, если они из композитных материалов, пластмассы, почти не излучают радиоволн. И могут отключать передатчики, лететь по заранее загруженному маршруту без радиосигналов. Акустическими средствами «услышать» дрон сложно, ведь он идёт над деревьями, которые тоже шумят.

В-третьих, создать сплошную линию ПВО против малых беспилотников при всем желании невозможно. Мощные системы РЛС дальнего обнаружения типа «Воронеж» настроены в первую очередь на высотные цели — баллистические ракеты, самолёты. А для низколетящих дронов нужны специализированные радары, например, мобильные РЛС «Каста-2» или комплексы «Подлет-М», но их нельзя поставить везде. Покрытие радаров ограниченное — всю территорию ими не закрыть. И противник старается запустить дроны по этим «слепым» коридорам, либо там, где РЛС хуже видят цели за холмами, лесами.

В-четвертых, противник использует тактику «роя» — запускают десятки дронов сразу. Большую часть собьют по пути, но единицы прорвутся. ПВО просто не успевает перехватить все цели. Даже если дрон обнаружен, на перехват нужны минуты, но за это время он успевает пролететь 20-30 км.

То есть дроны долетают до Москвы во многом потому, что по пути их физически некому сбивать. Но, поймите правильно, не «вообще некому», а «не везде». Расстояние от границы до Москвы — это огромное пространство. Прикрыть его сплошным зонтиком ПВО нельзя даже теоретически. Дроны летят через «пустоты» — районы, где нет мощных ЗРК или РЛС. Это не значит, что на маршруте им ничто не грозит. Часть сбивают в приграничье мобильные группы с «Панцирями» или «Торами», а также истребители, например, МиГ-31 с ракетами «воздух — воздух». Многие дроны падают сами — сбиваются с курса, благодаря РЭБ, ломаются из-за кустарной сборки.