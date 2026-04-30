Обломки БПЛА упали в Южной промзоне 28 мая прошлого года. В результате была частично разрушена входная зона технопарка, на нескольких этажах выбило окна, были повреждены внутренние помещения, у входа сгорел автомобиль.

Также пострадала подпорная стенка у здания — её восстановили осенью, однако сам фасад долгое время оставался без полноценного ремонта: выбитые стёкла временно закрывали пластиковыми панелями, а капитальные работы откладывались. К ремонту приступили только в январе.