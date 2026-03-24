Работы по восстановлению фасада начались несколько месяцев назад, а теперь стало известно, что ремонт должен завершиться 30 апреля.



На первом этаже в части помещений уже установлены новые стеклопакеты, в других смонтированы металлические конструкции под остекление. Параллельно ведётся обновление потолка навеса рядом со столовой: если в январе рабочие снимали старый слой утеплителя, то сейчас заметно, что начали укладывать новый — это промежуточный этап перед установкой внешних алюминиевых панелей.