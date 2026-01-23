Обломки БПЛА упали в Южной промзоне 28 мая 2025 года. В здании технопарка была частично разрушена входная группа, выбиты стёкла на нескольких этажах, полностью выгорел автомобиль, припаркованный у входа. Больше всего тогда пострадала столовая, расположенная рядом со входом.



Сейчас основные работы ведутся на участке фасада рядом со столовой на первом этаже возле центрального входа — во время атаки она пострадала больше всего. Рабочим предстоит снять старый утеплитель, установить новый и уложить алюминиевые панели. Также с фасада снимают временные пластиковые панели — на их месте установят новые окна.