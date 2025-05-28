Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне 28.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Повреждено здание технопарка «Элма». По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА возле технопарка «Элма» возник пожар. Вероятно, это горел припаркованный перед входом автомобиль. Пострадавших нет

Движение вдоль Южной промзоны перекрыли ночью после падения обломков БПЛА возле технопарка «Элма». Когда снимут ограничения, неизвестно.

За минувшую ночь сбито 33 беспилотника, летевших на Москву. Такое количество получается, если просуммировать данные из сообщения мэра Собянина. Официальных данных министерства обороны пока нет.

Сколько из сбитых БПЛА атаковали Зеленоград, точно неизвестно. Судя по видео взрывов, в небе над Зеленоградом было уничтожено несколько аппаратов. Очевидцы сообщают также о нескольких БПЛА, летевших в сторону технополиса в Алабушево.

Три «Иволги» из Крюково отменили рано утром (6:42, 7:02, 7:22). Вероятно, поезда в депо повредили обломки БПЛА.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной (сво), дроны, беспилотники, бпла
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