Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту
В условиях повышенной угрозы со стороны БПЛА (сегодня атаковали Зеленоград) важно знать, как быстро и правильно действовать. Признаком беспилотника в воздухе может быть громком жужжание, похожее на звук газонокосилки или мопеда, а также видимый силуэт БПЛА (на фото)
Ниже — основные правила поведения, если вы дома, на улице или в транспорте. Мы составили их на основе разнообразных инструкций от МЧС
Если вы в квартире
- Не подходите к окнам. Это главное правило — осколки стекла при взрыве могут быть смертельно опасны
- Перейдите в помещение без окон. Лучше всего находиться между несущих стен
- Не пользуйтесь лифтом. При угрозе отключения электричества он может застрять
- Если возможно — спуститесь в подвал или на нижние этажи. Надёжное укрытие с двумя выходами и вентиляцией — оптимальный вариант
- Если объявлен официальный сигнал тревоги, оставайтесь в безопасном месте до его отмен
Если вы на улице
- Сразу зайдите в ближайшее укрытие: здание, подземный переход, паркинг
- Не прячьтесь у зданий со стеклянным фасадами. При взрыве они опасны из-за разлетающегося стекла
- Услышали взрыв или свист падающего боеприпаса — немедленно ложитесь на землю
- В качестве укрытия подойдут: канава, бордюр, бетонные конструкции, заборы
- Избегайте открытых пространств. Цель — снизить видимость для дрона и сократить радиус поражения
Если вы в транспорте
- Остановите автомобиль и покиньте его. Лучше перебраться на противоположную от источника звука сторону
- Лягте на землю, защитив голову руками
- Если вы в автобусе — выйдите из него, пригнувшись, и отойдите от дороги
- Найдите ближайшее укрытие: кювет, здание, подземка, паркинг
Главное — сохранять спокойствие. Паника снижает шансы на выживание. Действуйте чётко, не поддавайтесь страху и помогайте тем, кто рядом
Сообщите о дроне по номеру 112. Назовите место, время, примерный маршрут полёта и свои контактные данные
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