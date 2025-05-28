Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан 28.05.2025 ZELENOGRAD.RU

В условиях повышенной угрозы со стороны БПЛА (сегодня атаковали Зеленоград) важно знать, как быстро и правильно действовать. Признаком беспилотника в воздухе может быть громком жужжание, похожее на звук газонокосилки или мопеда, а также видимый силуэт БПЛА (на фото)

Ниже — основные правила поведения, если вы дома, на улице или в транспорте. Мы составили их на основе разнообразных инструкций от МЧС

Если вы в квартире

  • Не подходите к окнам. Это главное правило — осколки стекла при взрыве могут быть смертельно опасны
  • Перейдите в помещение без окон. Лучше всего находиться между несущих стен
  • Не пользуйтесь лифтом. При угрозе отключения электричества он может застрять
  • Если возможно — спуститесь в подвал или на нижние этажи. Надёжное укрытие с двумя выходами и вентиляцией — оптимальный вариант
  • Если объявлен официальный сигнал тревоги, оставайтесь в безопасном месте до его отмен

Если вы на улице

  • Сразу зайдите в ближайшее укрытие: здание, подземный переход, паркинг
  • Не прячьтесь у зданий со стеклянным фасадами. При взрыве они опасны из-за разлетающегося стекла
  • Услышали взрыв или свист падающего боеприпаса — немедленно ложитесь на землю
  • В качестве укрытия подойдут: канава, бордюр, бетонные конструкции, заборы
  • Избегайте открытых пространств. Цель — снизить видимость для дрона и сократить радиус поражения

Если вы в транспорте

  • Остановите автомобиль и покиньте его. Лучше перебраться на противоположную от источника звука сторону
  • Лягте на землю, защитив голову руками
  • Если вы в автобусе — выйдите из него, пригнувшись, и отойдите от дороги
  • Найдите ближайшее укрытие: кювет, здание, подземка, паркинг

Главное — сохранять спокойствие. Паника снижает шансы на выживание. Действуйте чётко, не поддавайтесь страху и помогайте тем, кто рядом

Сообщите о дроне по номеру 112. Назовите место, время, примерный маршрут полёта и свои контактные данные

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Метки:
дроны, беспилотники, бпла, бомбоубежище
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