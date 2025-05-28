В условиях повышенной угрозы со стороны БПЛА (сегодня атаковали Зеленоград) важно знать, как быстро и правильно действовать. Признаком беспилотника в воздухе может быть громком жужжание, похожее на звук газонокосилки или мопеда, а также видимый силуэт БПЛА (на фото)

Ниже — основные правила поведения, если вы дома, на улице или в транспорте. Мы составили их на основе разнообразных инструкций от МЧС