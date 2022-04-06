Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту 06.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Бомбоубежища (или официально — защитные сооружения гражданской обороны) расположены по всему городу и предназначены не только для защиты от оружия массового поражения, но и для укрытия в других ситуациях — например, в случае природной катастрофы. Выяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища и почему невозможно найти их карту.

Почему нет карты бомбоубежищ?

Адреса всех бомбоубежищ вам не дадут ни в городской администрации, ни в департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в ведении которого находятся защитные сооружения. Потому что это секретная информация — входит в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Если даже собрать такой список, то опубликовать его нельзя.

«Зеленоград.ру» консультировался с юристами, и они однозначно заявляют — публикация информации о сети бомбоубежищ (в том числе их адреса, координаты, карты) может быть расценена как раскрытие гостайны. Существующие карты бомбоубежищ (например, на сервисе «Викимапия») оказались далеки от реальности.

Куда же бежать в случае чрезвычайной ситуации?

Хотя правдивой публичной карты бомбоубежищ, вероятно, не существует, узнать, куда бежать в случае ЧС можно без проблем. Эту информацию предоставляют местным жителям в так называемых учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, которые есть в каждом районе. Официально они находятся по таким адресам:

  • Район Матушкино (1,2,4 микрорайоны) — корпус 129, 8-925-023-29-46
  • Район Савелки (3,5,6,7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33
  • Район Старое Крюково (8,9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48
  • Район Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87
  • Район Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1529, 8-903-612-92-97

Это помещения зеленоградского «Жилищника» или районных управ. Если житель придет в такой пункт в своем районе, ему должны объяснить, где ближайшее к его месту проживания бомбоубежище, сказали «Зеленоград.ру» в департаменте ГО и ЧС. Заодно и проинструктируют, как вести себя при чрезвычайной ситуации. Но адреса других защитных сооружений не дадут.

Работают эту пункты неудобно — по вторникам и четвергам с 14 до 17, но ответственные сотрудники отвечают по телефону. Корреспондент «Зеленоград.ру» позвонил в один из пунктов и узнал, что ближайшее бомбоубежище находится прямо в подвале его дома. «Вам повезло, — сказал вежливый сотрудник, — далеко идти не надо». Это бомбоубежище оказалось предназначено также для жителей двух соседних домов. Из этого можно сделать вывод, что сеть бомбоубежищ довольно густая.

А если во время ЧС я буду на работе?

На предприятиях, в государственных, режимных учреждениях, в больницах, торговых или офисных центрах, как правило, есть свои бомбоубежища. Некоторые вмещают несколько сотен человек.

В некоторых организациях при трудоустройстве сотрудники проходят инструктаж по гражданской обороне, в рамках которого им рассказывают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Поэтому необходимо обратиться с этим вопросом к своему работодателю — он или сам должен знать или может уточнить у владельца здания.

Видел я эти бомбоубежища — они выглядят так, будто уже разбомблены…

За состоянием защитных сооружений регулярно следят. В департаменте гражданской обороны ранее рассказывали, что проверяют группы (звенья) по обслуживанию убежищ и укрытий: умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами.

В мирное время бомбоубежища могут сдавать в аренду — это законно. В них часто располагаются паркинги, спортзалы, склады или производства. Например, одно из бомбоубежищ 3-го микрорайона занимает спортклуб, который использует своё расположение — он называется «Бомба» и говорит о себе, как о «самом безопасном спортивном зале в Зеленограде». А в одном из бомбоубежищ 11-го микрорайона располагался цех по фасовке и упаковке различной продукции. Но запах от фасовки парфюмерии просочился наружу, местный житель пожаловался в Роспотребнадзор, и компанию заставили из бомбоубежища съехать.

Но в случае чего («в особый период») такие сооружения должны быть освобождены в срок не более шести часов. Еще одно требование — в таком помещении нельзя делать перепланировку и сдавать его в субаренду.

Однако местные жители видят, как выглядят входы в бомбоубежища и не очень доверяют обещаниям оперативно подготовить их к приему людей. Вот как они описывают свои впечатления: «Недавно подходили ко входу в бомбоубежище в 10 микрорайоне — территория вокруг „замаскирована“ автостоянкой, и спуск заставлен автомобилями». «В 11-м микрорайоне граффити и запах мочи, тропа по снегу неявная, сначала решётка, потом основной вход преграждают путь, в случае тревоги без гидравлических ножниц делать нечего».

Если я не успею узнать адрес бомбоубежища до начала ЧС, что мне делать?

Специалисты по гражданской обороне говорят, что в случае чрезвычайной ситуации жителей не бросят. Сначала будет оповещение о ЧС всеми доступными способами: телевидение, радио, смс, внешнее звуковое оповещение. На улице людей будут направлять в ближайшее укрытие. Если будет приказ «сверху» (на уровне правительства), то в подъездах заранее повесят объявления с адресом защитного сооружения и инструкцией, что с собой взять.

Инструкция стандартная — главное, взять документы, деньги, необходимые вещи по сезону, аптечку, запас еды и воды. За объявления в подъездах и предупреждение жильцов о возможной эвакуации отвечает управляющая компания.

Главный совет от МЧС — не впадать в панику. По их мнению, поводов для срочных поисков бомбоубежища сейчас нет.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
охрана и безопасность, гражданская оборона, бомбоубежище
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бульвар в 15-м микрорайоне начнут капитально ремонтировать в середине апреля. Вот что там сделают Истории
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Сбор старой бытовой техники и электроники — 16 апреля в зоне отдыха «Быково болото» в 1-м микрорайоне Афиша
«Иридиум» не хочет убирать забор вокруг своей территории. Ограждение мешает людям и портит вид Истории
Шесть летних веранд начали монтировать в Зеленограде. Их разрешили не разбирать на зиму, но использовать всё равно будет нельзя Истории
Самая дешёвая в городе аренда помещений — торговый центр «Савёлки» предлагает поддержку малому бизнесу Реклама
Войну за пешеходную дорожку местные жители ведут уже десять лет. А власти мечутся между сторонами конфликта, оправдывая свое бездействие Истории
Концерт «Моцарт — Чайковский» Московского государственного симфонического оркестра — 24 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Хирурги зеленоградской больницы получили новое оборудование для лапароскопических операций. Они работают в 3D-очках Жизнь
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города Истории
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек Истории
Склад с бытовой техникой сгорел в Крюково. Гарью сильно пахло по всему району Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 10 апреля Афиша
На месте одного из паркингов в Зеленограде сделают автосервис и магазины. Для этого из него выгнали водителей Истории
«Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь». Соосновательница сообщества помощи беженцам — о создании и развитии волонтёрского движения Истории
Новостройка для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне, в которой будут продавать квартиры всем желающим. Очень подробный обзор внутри и снаружи Истории
Как сберечь и приумножить свои накопления! Реклама
«Микрон» и НИИМЭ попали под новые американские санкции Хайтек
Продуктовая ярмарка открылась в Зеленограде. Но из-за холода там нет ничего, кроме мёда. Зато его более десяти видов Новости
Открыта регистрация на «Тотальный диктант» — он пройдет 9 апреля в городских библиотеках и ДК, а также онлайн Афиша
Что будет с ремонтом лифтов в жилых домах из-за санкций? Выяснили в зеленоградской администрации и обслуживающей компании Ответы
Новый высококлассный аппарат МРТ в медицинском центре «Детство Плюс» готов к работе Реклама
Лекция «Экскурс в японское аниме» — 2 апреля в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Каршеринг BelkaCar начал работать в Зеленограде Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру