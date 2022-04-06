Почему нет карты бомбоубежищ?

Адреса всех бомбоубежищ вам не дадут ни в городской администрации, ни в департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в ведении которого находятся защитные сооружения. Потому что это секретная информация — входит в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Если даже собрать такой список, то опубликовать его нельзя.

«Зеленоград.ру» консультировался с юристами, и они однозначно заявляют — публикация информации о сети бомбоубежищ (в том числе их адреса, координаты, карты) может быть расценена как раскрытие гостайны. Существующие карты бомбоубежищ (например, на сервисе «Викимапия») оказались далеки от реальности.