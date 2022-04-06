Бомбоубежища (или официально — защитные сооружения гражданской обороны) расположены по всему городу и предназначены не только для защиты от оружия массового поражения, но и для укрытия в других ситуациях — например, в случае природной катастрофы. Выяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища и почему невозможно найти их карту.
Адреса всех бомбоубежищ вам не дадут ни в городской администрации, ни в департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в ведении которого находятся защитные сооружения. Потому что это секретная информация — входит в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Если даже собрать такой список, то опубликовать его нельзя.
«Зеленоград.ру» консультировался с юристами, и они однозначно заявляют — публикация информации о сети бомбоубежищ (в том числе их адреса, координаты, карты) может быть расценена как раскрытие гостайны. Существующие карты бомбоубежищ (например, на сервисе «Викимапия») оказались далеки от реальности.
Хотя правдивой публичной карты бомбоубежищ, вероятно, не существует, узнать, куда бежать в случае ЧС можно без проблем. Эту информацию предоставляют местным жителям в так называемых учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, которые есть в каждом районе. Официально они находятся по таким адресам:
- Район Матушкино (1,2,4 микрорайоны) — корпус 129, 8-925-023-29-46
- Район Савелки (3,5,6,7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33
- Район Старое Крюково (8,9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48
- Район Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87
- Район Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1529, 8-903-612-92-97
Это помещения зеленоградского «Жилищника» или районных управ. Если житель придет в такой пункт в своем районе, ему должны объяснить, где ближайшее к его месту проживания бомбоубежище, сказали «Зеленоград.ру» в департаменте ГО и ЧС. Заодно и проинструктируют, как вести себя при чрезвычайной ситуации. Но адреса других защитных сооружений не дадут.
Работают эту пункты неудобно — по вторникам и четвергам с 14 до 17, но ответственные сотрудники отвечают по телефону. Корреспондент «Зеленоград.ру» позвонил в один из пунктов и узнал, что ближайшее бомбоубежище находится прямо в подвале его дома. «Вам повезло, — сказал вежливый сотрудник, — далеко идти не надо». Это бомбоубежище оказалось предназначено также для жителей двух соседних домов. Из этого можно сделать вывод, что сеть бомбоубежищ довольно густая.
На предприятиях, в государственных, режимных учреждениях, в больницах, торговых или офисных центрах, как правило, есть свои бомбоубежища. Некоторые вмещают несколько сотен человек.
В некоторых организациях при трудоустройстве сотрудники проходят инструктаж по гражданской обороне, в рамках которого им рассказывают, где находится ближайшее бомбоубежище.
Поэтому необходимо обратиться с этим вопросом к своему работодателю — он или сам должен знать или может уточнить у владельца здания.
За состоянием защитных сооружений регулярно следят. В департаменте гражданской обороны ранее рассказывали, что проверяют группы (звенья) по обслуживанию убежищ и укрытий: умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами.
В мирное время бомбоубежища могут сдавать в аренду — это законно. В них часто располагаются паркинги, спортзалы, склады или производства. Например, одно из бомбоубежищ 3-го микрорайона занимает спортклуб, который использует своё расположение — он называется «Бомба» и говорит о себе, как о «самом безопасном спортивном зале в Зеленограде». А в одном из бомбоубежищ 11-го микрорайона располагался цех по фасовке и упаковке различной продукции. Но запах от фасовки парфюмерии просочился наружу, местный житель пожаловался в Роспотребнадзор, и компанию заставили из бомбоубежища съехать.
Но в случае чего («в особый период») такие сооружения должны быть освобождены в срок не более шести часов. Еще одно требование — в таком помещении нельзя делать перепланировку и сдавать его в субаренду.
Однако местные жители видят, как выглядят входы в бомбоубежища и не очень доверяют обещаниям оперативно подготовить их к приему людей. Вот как они описывают свои впечатления: «Недавно подходили ко входу в бомбоубежище в 10 микрорайоне — территория вокруг „замаскирована“ автостоянкой, и спуск заставлен автомобилями». «В 11-м микрорайоне граффити и запах мочи, тропа по снегу неявная, сначала решётка, потом основной вход преграждают путь, в случае тревоги без гидравлических ножниц делать нечего».
Специалисты по гражданской обороне говорят, что в случае чрезвычайной ситуации жителей не бросят. Сначала будет оповещение о ЧС всеми доступными способами: телевидение, радио, смс, внешнее звуковое оповещение. На улице людей будут направлять в ближайшее укрытие. Если будет приказ «сверху» (на уровне правительства), то в подъездах заранее повесят объявления с адресом защитного сооружения и инструкцией, что с собой взять.
Инструкция стандартная — главное, взять документы, деньги, необходимые вещи по сезону, аптечку, запас еды и воды. За объявления в подъездах и предупреждение жильцов о возможной эвакуации отвечает управляющая компания.
Главный совет от МЧС — не впадать в панику. По их мнению, поводов для срочных поисков бомбоубежища сейчас нет.