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Несколько беспилотников атаковали сегодня Москву и Подмосковье. В том числе, Красногорский и Истринский районы 30.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщили мэр Собянин и губернатор Воробьев. По их словам, «несколько зданий получили незначительные повреждения» и «никто серьезно не пострадал».

Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице. Разрушены фасад и остекление дома, жителей эвакуируют. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО, сообщили в РИА. Также беспилотник упал на Ленинском проспекте, сообщает канал 112. Там, возможно, есть пострадавшие.

В Московской области беспилотники замечены в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

По сообщению министерства обороны, город атаковали восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, «потеряли управление и отклонились от намеченных целей». Пять — сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». В «террористической атаке» Минобороны обвинило «киевский режим». Телеграм-каналы сообщали, что атака дронов была более массированной: по разным версиям Москву от 25 до 32 беспилотников.

За медицинской помощью обратилось два человека, серьёзно они не пострадали. Одна женщина получила легкое осколочное ранение.

Недавно префект Зеленограда Смирнов, проводя совещание по пожарной безопасности, напомнил директорам зеленоградских предприятий, что сейчас есть «есть реальная опасность проведения терактов, особенно на тех предприятиях, которые заняты в сфере оборонного заказа» и призвал проверить средства защиты.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной
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Обсуждение
A T
13 часов назад
Сейчас, вероятно, бывшие эксперты по эпидемиологии, военной науке и турецкой политической системе перекуются в экспертов по ПВО и побегут разгонять панику. Как видно, в 2022 не получилось с раскачкой протестов и массовых беспорядков в среде молодых и не очень людей на эмоциях как бы из благородных побуждений, считающих себя не внушаемыми, с атаками в южных регионах тоже; теперь, видимо, вот это.
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