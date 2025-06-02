Сейчас завалы расчистили. Остекление фасада отремонтирует сам технопарк, но стены и оборудование внутри придется чинить владельцу столовой. Сломаны холодильники, плиты, пароконвектоматы.

По ориентировочным подсчетам восстановление обойдется примерно в три миллиона. Страховая компания выплатит максимум половину.

Возможно, владелец столовой объявит сбор для помощи в восстановлении.