Это новая дорога, которая связывает две улицы сквозным проездом. Широкий тротуар разделили разметкой на две части: для пешеходов и велосипедистов.
Правда, продолжения у новой велодорожки нет — она заканчивается уже на улице Тарасовой. Велодорожки обещали сделать два года назад при реконструкции соседней Заводской улицы. Реконструкция фактически завершена, но велодорожек пока нет.
Пока инфраструктура для средств индивидуальной мобильности состоит из разрозненных фрагментов, эффекта не будет. Мэр Собянин ещё в 2019 году предложил соединить зеленоградские велодорожки в единую систему, но как тогда в городе почти не было велодорожек, так нет и сейчас.
В прошлом году 300-метровая велодорожка появилась на Кутузовском шоссе — на окраине города, из ниоткуда в никуда. Связную сеть велодорожек обещают сделать в 22-м микрорайоне, но через два-три года.
Сеть велодорожек — ключ к решению проблемы аварийности средств индивидуальной мобильности: самокатов, велосипедов горожан и курьеров. Если у них появится собственная сеть маршрутов — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами, — число инцидентов можно значительно сократить.