Заводскую улицу готовят к большой реконструкции 07.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Большое переустройство Заводской улицы запланировано в рамках программы реновации. Пока там интенсивно вырубают деревья вдоль железной дороги — фактически от станции Крюково до старого моста. А реконструкция, возможно, начнется с января, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

По проекту, Заводская улицы не будет вливаться в перекресток у старого моста, а уйдёт направо от нового дома 14 к Георгиевскому проспекту. Эту дорогу внутри 19 микрорайона формально проложили, но она не доделана и ездить по ней пока нельзя. В целом Заводскую улицу должны расширить, сделать новые остановки, устроить новую — «Улица Радио».

Сейчас же в 19-м микрорайоне идёт комплексное благоустройство улицы 1 Мая с выходом на Заводскую. Будут перекрывать по одной полосе движения. Работы вдоль всей улицы 1 Мая официально называются «обустройство территории жилой застройки». Планы масштабные: перекладка сетей освещения, водостока и других инженерных сетей, расширение проезжей части, устройство тротуаров, велодорожек, озеленение и прочее. Планируемый срок окончания работ — май 2025 года. Как они сочетаются с будущим сносом домов на той же улице и строительством новых, непонятно. В технической документации указаны цели работ — в числе прочего это «организация дорожно-транспортной структуры с учетом нового строительства объекта реновации, организация безопасного комфортного передвижения пешеходов».

Читайте также
Дом на улице 1 Мая и последние четыре на Заводской — на очереди к сносу. Какие ещё пятиэтажки в 19-м микрорайоне могут снести в следующем году
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 19, улица заводская, улица 1 мая
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заводскую улицу готовят к большой реконструкции Новости
Зеленоградский симпозиум собрал юных, отважных и креативных Реклама
Новый микрорайон незаметно появился через дорогу от Зеленограда. Там живут и работают много людей, вот только расположен он в гаражах Истории
Новую станцию МЦД-3 «Монумент» запустят в 2026 году — сейчас уже идёт проектирование Новости
Отопление начнут включать с понедельника. Процесс займёт 3-5 дней Новости
Последняя возможность быть в центре событий — ваша витрина в ТЦ «Горетовский»! Реклама
Прямо на бетон укладывали газон на Школьном озере. «Жилищник» отложил решение проблем с травой до весны Новости
Ещё одна огороженная парковка в городе стала общедоступной Новости
Против нелегальной парковки на тротуаре управа решила поставить бетонные блоки-скамейки. Решение помог принять прокурор Новости
Закончить надоевший ремонт Георгиевского проспекта обещают до 20 октября. Зеленоградская администрация объясняет, что виноваты москвичи Новости
Вакансия: специалист лазерной эпиляции Реклама
Отказаться от бумажных квитанций для оплаты за коммуналки могут жители части домов 17 и 22 микрорайонов. Большинству читателей «Зеленоград.ру» бумажные квитанции тоже не нужны Новости
Свежий ремонт Льяловского шоссе раскритиковали — из-за высокой обочины скоро оно начнет разрушаться Новости
Лечение и диагностика заболеваний молочных желез в клинике «Эстеди» Реклама
К «Танку Т-34» у Ленинградского шоссе к ноябрю проложат новую дорожку и отремонтируют сам мемориал Новости
Перекресток улиц Староандреевская и Жилинская в Андреевке спрямят Новости
Требуются сотрудники в пункты выдачи Ozon в Зеленограде Реклама
Средняя цена на новостройки в Зеленограде падает второй месяц подряд. В остальной Москве цена выросла Новости
Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно Новости
Школа Prospect School приглашает на занятия иностранными языками с носителями в Зеленограде Реклама
Просел участок дороги на Московском проспекте — снижайте скорость, чтобы не повредить автомобиль Новости
Постаматы в подъездах домов снова пытается поставить «Жилищник». И снова без разъяснений — просто ставит жителей перед фактом Новости
В Зеленограде открылся детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
Открытка властям: хватит создавать пробку на въезде в Зеленограде через Московский проспект Истории
Вокзал в Крюково утеплили, закрыв вентиляционные отверстия Новости
Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! Реклама
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
Отмены и изменения на МЦД-3 продлили ещё на месяц Новости
Продаётся уютный загородный дом с участком 10 соток, готовый к круглогодичному проживанию Реклама
Новое благоустройство внезапно начинается в 8 и 10-м микрорайонах. Делать его будут с невиданной скоростью Новости
Маленькую собачку целый месяц лечили от укуса змеи в зеленоградской ветклинике Новости
Аренда залов в центре Зеленограда — 1400 рублей в час Реклама
Поликлинику в 20-м микрорайоне откроют после ремонта весной следующего года Новости
Префектура не смогла внятно объяснить, зачем разбирают плитку на идеальном тротуаре возле площади Юности. Похоже, её заменят на асфальт Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру