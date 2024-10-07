Большое переустройство Заводской улицы запланировано в рамках программы реновации. Пока там интенсивно вырубают деревья вдоль железной дороги — фактически от станции Крюково до старого моста. А реконструкция, возможно, начнется с января, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

По проекту, Заводская улицы не будет вливаться в перекресток у старого моста, а уйдёт направо от нового дома 14 к Георгиевскому проспекту. Эту дорогу внутри 19 микрорайона формально проложили, но она не доделана и ездить по ней пока нельзя. В целом Заводскую улицу должны расширить, сделать новые остановки, устроить новую — «Улица Радио».

Сейчас же в 19-м микрорайоне идёт комплексное благоустройство улицы 1 Мая с выходом на Заводскую. Будут перекрывать по одной полосе движения. Работы вдоль всей улицы 1 Мая официально называются «обустройство территории жилой застройки». Планы масштабные: перекладка сетей освещения, водостока и других инженерных сетей, расширение проезжей части, устройство тротуаров, велодорожек, озеленение и прочее. Планируемый срок окончания работ — май 2025 года. Как они сочетаются с будущим сносом домов на той же улице и строительством новых, непонятно. В технической документации указаны цели работ — в числе прочего это «организация дорожно-транспортной структуры с учетом нового строительства объекта реновации, организация безопасного комфортного передвижения пешеходов».