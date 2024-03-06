С появлением новой улицы и новой остановки могут быть скорректированы маршруты автобусов (или при необходимости даже организованы новые — это разработчики должны были решить в ходе реализации проекта). Можно ожидать, что по новому проезду пустят автобусы 16, 28, 400 Т и маршрутку 164К — сейчас они следуют по улице Радио, не делая на ней никаких остановок. Как будет на самом деле, пока неизвестно — спросили «Мосгортранс» и ждем ответ.

Остановка «Улица Радио» в проезде 673, по идее, должна улучшить транспортное обеспечение жителей новостроек 19-го микрорайона, в которые их переселяют по программе реновации из крюковских пятиэтажек. Правда, ни один из существующих автобусных маршрутов не идёт отсюда в «старый» город — наоборот, проезд 673 минует выезд на старый мост, что призвано разгрузить там транспортную ситуацию. Добраться в другую часть Зеленограда от новых домов по-прежнему можно будет только через станцию Крюково либо через старый мост — но только пешком или с более далеких остановок автобуса №32/32К.