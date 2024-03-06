Новую дорогу в 19-м микрорайоне уже проложили — от Заводской улицы (нового дома 14) до Георгиевского проспекта (корпуса 1936). Она появилась на картах и проходит напрямик через район старой крюковской застройки, где раньше стояли пятиэтажки и хозяйственные здания, мимо небольшого пруда на Овражной улице с частными домами. Прокладывая проезд, строители вырубили заросли кустов и деревьев возле пруда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строящейся дороги — 3-й квартал 2024 года, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.
Пока это дорога без названия — проезд 673 или «дублер улицы Радио», как его временно называют. Строительство этого «участка общегородской магистрали 2-го класса» длиной 600 метров и шириной 31 метр, наряду с реконструкцией Заводской улицы и других улиц 19-го микрорайона, было предусмотрено проектом реновации и его новой планировки, который мэрия приняла в 2020 году.
Вдоль новой дороги планируется построить тротуары, поставить остановочные пункты «нового типа», сделать заездные карманы к ним, наземный пешеходный переход и светофор.
Согласно проекту, здесь появится остановка «Улица Радио» (примерно посередине, с обеих сторон дороги). Остановку «Заводская улица», которая сейчас расположена напротив нового дома №14 по Заводской улице, прямо на повороте в проезд 673, сместят в сторону станции Крюково вместе с ее «зеброй».
С появлением новой улицы и новой остановки могут быть скорректированы маршруты автобусов (или при необходимости даже организованы новые — это разработчики должны были решить в ходе реализации проекта). Можно ожидать, что по новому проезду пустят автобусы 16, 28, 400 Т и маршрутку 164К — сейчас они следуют по улице Радио, не делая на ней никаких остановок. Как будет на самом деле, пока неизвестно — спросили «Мосгортранс» и ждем ответ.
Остановка «Улица Радио» в проезде 673, по идее, должна улучшить транспортное обеспечение жителей новостроек 19-го микрорайона, в которые их переселяют по программе реновации из крюковских пятиэтажек. Правда, ни один из существующих автобусных маршрутов не идёт отсюда в «старый» город — наоборот, проезд 673 минует выезд на старый мост, что призвано разгрузить там транспортную ситуацию. Добраться в другую часть Зеленограда от новых домов по-прежнему можно будет только через станцию Крюково либо через старый мост — но только пешком или с более далеких остановок автобуса №32/32К.