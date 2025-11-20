«Остальную часть велодорожек мы будем делать параллельно со строительством домов и дорог, закончим примерно в 2028-м году», — рассказал представитель застройщика ПИК.

«Хочется реализовать как можно больше удобств, в том числе, для развития спорта. Сейчас тенденция такова, что в проекты внедряются велодорожки, раньше их почти нигде не было. Постепенно застройщики начинают заранее предусматривать это в планах, чтобы велосипедисты могли беспрепятственно преодолевать свой маршрут», — добавили в ПИКе.

На ключевых пересечениях установят по два отдельных светофора для велосипедистов. Их предусмотрели ещё на стадии концепции проекта, рядом со школой №1150 (светофоры уже есть) и участком под будущий образовательный комплекс.

Ещё в 2019-м мэр Собянин говорил о планах соединить зеленоградские велодорожки в единую систему. Тогда мэр, похоже, не знал, что объединять ещё нечего. Теперь дело за малым — чтобы опыт застройщика 22-го микрорайона по созданию велоинфраструктуры начала перенимать и городская администрация.

Сейчас на обрывки городских велодорожек без слёз не взглянешь. Например, на Кутузовском шоссе недавно сделали около 300 метров разметки для самокатов и велосипедов — с разделением потоков и двойной сплошной между пешеходами, — но дорожка обрывается слишком рано и никуда не ведёт.

Сеть велодорожек — ключ к решению проблемы аварийности средств индивидуальной мобильности: самокатов, велосипедов горожан и курьеров. Если у них появится собственная сеть маршрутов — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами, — число инцидентов можно значительно сократить.

