Разметка как на автодорогах: широкая полоса для пешеходов отделена от полосы для средств индивидуальной мобильности (СИМ) двойной сплошной, а для самокатов и велосипедов есть своя полоса для движения в каждом направлении, разделенные прерывистой линией. Дорожных знаков и других пояснений для пешеходов и водителей СИМ пока нет.

Прохожие обращают внимание на новую велодорожку и сетуют, что она обрывается слишком рано, не доходя хотя бы до следующей автобусной остановки.

Почему разметку для СИМ сделали именно здесь, почему такую коротку, будет ли эта практика продолжена на других тротуарах в Зеленограде, и когда — ничего неизвестно. Спросили в префектуре — вернемся с ответом.