«Опять пена из Алабушево, встречайте в Зеленограде», — сообщила в понедельник, 20 апреля, читательница «Зеленоград.ру» и приложила несколько видео.
Это не первое появление пены речках и ручьях, протекающих через Зеленоград. В прошлые годы сообщали о такой же пене в Андреевском ручье в селе Алабушево; он впадает в Сходню у проезда 684. Затем похожее загрязнение фиксировали уже у Школьного озера: пена выходила из подземного русла Сходни, проходила под мостом, принимала водосброс из Болдова ручья и уходила в сторону Панфиловского проспекта.
Официальные объяснения по прошлому крупному эпизоду расходились. Сначала появилось объяснение о промывке дорог шампунем, часть которого якобы попала в реку. Позже в префектуре заявили, что эта версия не соответствует действительности: мойка улиц проводилась позже, чем пену заметили в Сходне. Наиболее вероятной причиной там назвали несанкционированный слив жидкости в дождеприёмный колодец с последующим попаданием в реку через водосточную сеть.
При этом ни состав вещества, ни источник, ни виновник (один или несколько) выбросов по прежним эпизодам так и не были названы. Но снова пришла весна — и проблема вернулась.