Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики 28.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Пена в человеческий рост появилась в конце июля. Официальный представитель департамента ЖКХ, ссылаясь на Мосводосток, утверждал, что она образовалась в результате плановой мойки дорог с шампунем, он безопасен для людей и природы.

А в диспетчерской самого Мосводостока на камеру канала «Россия-1» заявили, что мойку проводило зеленоградское ГБУ «Автодороги», и незначительное количество шампуня попало в реку. Однако оказалось, что всё это — просто выдумки.

«Информация не соответствует действительности, так как промывка улиц концентрированными моющими средствами проводилась 26 июля, а пена на реке Сходня была замечена уже в первой половине дня 25 июля», — сообщил «Зеленоград.рц» зампрефекта Олег Панин (добавим, что пену наблюдали даже вечером 24 июля).

Наиболее вероятной причиной появления пены в префектуре считают «несанкционированный слив жидкости в дождеприемный колодец и попадание её через водосточную сеть в русло реки Сходня».

Почему Мосводосток предпочел озвучить непроверенную (или намеренно ложную) информацию вместо обследования русла реки и поиска места и причины появления пены — неизвестно. Но там только ликвидировали последствия — установили защитные боны.

Пресловутая мойка дорог с шампунем — похоже, «дежурный» ответ, который в диспетчерской Мосводостока дают при подобных инцидентах. Так, 16 августа жители заметили на улице Болдов ручей обильную пену, стекающую от автомойки в направлении лесного ручья. Однако выехавшие на место специалисты Мосводостока автомойку оправдали — якобы там не мыли машины в это время, а появление пены объяснили предположительно той же промывкой улиц с шампунем.

Нужно ли говорить, что и 16 августа никакие улицы Зеленограда дорожные службы не обрабатывали.

