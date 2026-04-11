«Барин к ДК подъехал» — машина с номерами АМО припарковалась прямо у входа в КЦ «Зеленоград» — хотя проезд туда закрывали знаками и барьерами 11.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Чёрный седан с номером А027МО77 на днях заметили на территории КЦ, куда обычным водителям въезд запрещён.

Фото прислал читатель «Зеленоград.ру»: рядом при этом была полупустая парковка. «два шага царю сделать тяжело», сообщил очевидец. Кто находился в машине, неизвестно — делать предположения об этом не будем.

Серия АМО традиционно ассоциируется с автомобилями, связанными с мэрией Москвы, однако по одному номеру нельзя достоверно определить, кому принадлежит машина и на каком основании она оказалась на закрытой территории.

Впрочем, для этого места такие ситуации не новость. Проблему проезда и парковки у КЦ решали много лет: автомобили регулярно заезжали на пешеходную зону, где ходят люди.

Ранее комиссия префектуры по безопасности дорожного движения прямо указывала, что этот участок опасен для людей. Поставили знаки «пешеходная дорожка». Однако одних знаков оказалось недостаточно — водители продолжали игнорировать ограничения, и въезд в итоге пришлось физически перекрывать.

По правилам дорожного движения движение по пешеходным зонам запрещено. Для обычных водителей за такой проезд предусмотрен штраф.

Мы направим запросы в администрацию КЦ и ГИБДД, чтобы выяснить, кто и на каких основаниях может заезжать на площадку перед входом и действуют ли для всех одинаковые правила.

