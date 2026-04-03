Весной в нескольких корпусах Зеленограда заделали вентиляционные отверстия в подвалах — продухи, через которые кошки попадают в подвальные убежища. Жильцы жалуются, что «Жилищник» открывает по одному отверстию и считает, что выполнил требования закона. Зоозащитники говорят, что этого недостаточно.
В подвале корпуса 108 живут две стерилизованные кошки — Зита и Гита. В середине марта на портале «Наш город» появилась жалоба на открытые продухи и кошек в подвале. 27 марта «Жилищник» отчитался: два из трёх продухов закрыли плотными металлическими решётками, третий оставили открытым «в соответствии с требованиями законодательства». Но 31 марта автор жалобы написал, что проблема не решена — «кошки в подвале и неприятный запах в подъезде».
Зоозащитница Анна Фельдман, руководитель фонда «Котоспас», объясняет в чём проблема: единственный оставленный продух — ловушка. Подвал в этом доме очень глубокий, и высота до отверстия такая, что кошки физически не могут выбраться.
«Кошкам закрыли выход из подвала и специально, для формального соблюдения нормы об открытом продухе, оставили открытым продух-ловушку, через который они не могут выйти из-за огромной высоты. В итоге кошки будут закрыты в подвале, будут там справлять нужду, а мы, как опекуны, будем кидать еду внутрь, и хуже будет всем», — говорит Фельдман.
То есть запертые в подвале кошки — проблема для обеих сторон. Подход «Жилищника» к её решению не устроил никого: ни зоозащитников, ни самого автора жалобы.
Кроме того, по словам Фельдман, закрытые металлическими листами продухи нарушают вентиляцию подвала: в доме часто прорывает трубы, без проветривания сырость будет скапливаться внутри.
«Посмотрите, какую противотанковую броню сделали, — говорит Фельдман. — Два железных листа снаружи и изнутри, сваренные между собой трубами. Это редко встречающаяся конструкция. Она отражает личную ненависть. Уважаемый ГБУ „Жилищник“, чего конкретно вы добиваетесь? Если вы реагируете на жалобы, не нужно воспринимать их буквально. Включите здравый смысл. А если это сделано специально, чтобы кошки умерли в подвале, то это уже статья 245 УК — жестокое обращение с животными».
При этом самостоятельно помочь кошкам жители не могут — «Жилищник» это прямо запрещает. На продухах в корпусе 108 управляющая компания повесила объявление: «Закрытые продухи демонтировать запрещено. Вандальные действия в отношении объектов и имущества, состоящего на балансе ГБУ „Жилищник ЗелАО“, будут преследоваться в соответствии с законом».
История с корпусом 108 — не единственная этой весной
17 марта жительница корпуса 234 пожаловалась на «Наш город»: все продухи заделали монтажной пеной. Через два дня «Жилищник» открыл один из пяти, на остальные поставил плотные решётки, «полностью исключающие доступ животных».
В тот же день, 17 марта, житель корпуса 1207 потребовал закрыть продухи — из-за запаха кошачьей мочи в подъезде. «Жилищник» закрыл, проверил подвал и отчитался: «Проживания и продуктов жизнедеятельности животных не выявлено». Один продух всё же оставил открытым.
19 марта жительница корпуса 1004 написала, что все продухи заварили без предупреждения: «Ещё утром всё было в порядке, во второй половине дня жители обнаружили, что продухи закрыты, а кошки заперты в подвале».
Реакции «Жилищника» при этом противоречивы. В одних случаях компания обосновывает открытый продух необходимостью вентиляции — со ссылкой на постановление правительства РФ № 1498. В других — правом кошек на вход и выход, со ссылкой на поручение заммэра Бирюкова. С ответственными лицами по каждой жалобе проводят «разъяснительные беседы».
Фельдман фиксирует похожие случаи и в других районах Москвы — Жулебино, Измайлово, Чертаново. Причины весенней волны ей неизвестны: «Может, весеннее обострение, может, негласное распоряжение».
«Зеленоград.ру» писал об этой проблеме раньше. В 2021 году мы разбирали, почему кошки вообще живут в подвалах и что делать жителям по обе стороны конфликта. В 2022-м выяснили, что после массового закрытия продухов «Жилищник» в некоторых домах оставлял отверстия размером 6x7 см — через которые взрослая кошка пролезть не может. Ситуация повторяется.
Фонд «Котоспас» системно обследует подвалы по всей Москве и помогает вытаскивать замурованных кошек.
Что делать, если в вашем доме закрыли продухи
Сфотографируйте, затем оставьте заявку в единую диспетчерскую службу Москвы: +7-495-539-53-53 или через форму mos.ru/services/vyzov-mastera. После этого отправьте обращение на портал «Наш город» в раздел «Животное в опасности».