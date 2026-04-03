«Кошкам закрыли выход из подвала и специально, для формального соблюдения нормы об открытом продухе, оставили открытым продух-ловушку, через который они не могут выйти из-за огромной высоты. В итоге кошки будут закрыты в подвале, будут там справлять нужду, а мы, как опекуны, будем кидать еду внутрь, и хуже будет всем», — говорит Фельдман.

То есть запертые в подвале кошки — проблема для обеих сторон. Подход «Жилищника» к её решению не устроил никого: ни зоозащитников, ни самого автора жалобы.

Кроме того, по словам Фельдман, закрытые металлическими листами продухи нарушают вентиляцию подвала: в доме часто прорывает трубы, без проветривания сырость будет скапливаться внутри.

«Посмотрите, какую противотанковую броню сделали, — говорит Фельдман. — Два железных листа снаружи и изнутри, сваренные между собой трубами. Это редко встречающаяся конструкция. Она отражает личную ненависть. Уважаемый ГБУ „Жилищник“, чего конкретно вы добиваетесь? Если вы реагируете на жалобы, не нужно воспринимать их буквально. Включите здравый смысл. А если это сделано специально, чтобы кошки умерли в подвале, то это уже статья 245 УК — жестокое обращение с животными».