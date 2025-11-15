Полуразрушенная пристройка к корпусу 1649, где раньше работало кафе, обрела нового владельца этим летом. Сейчас начался ремонт крыши — помещение готовят к аренде.

Конкретного арендатора пока нет, сообщил «Зеленоград.ру» собственник помещения. Только недавно удалось подключить электричество и начать ремонт. Он необходим, чтобы предлагать здание арендаторам.

Пристройка к корпусу 1649 пустует уже семь лет. Её продали на торгах за 38 миллионов рублей, победителем стала компания «Лига-3», зарегистрированная в Зеленограде и занимающаяся управлением недвижимостью.

В этом помещении раньше работало кафе New York. После его закрытия здание обветшало внутри и снаружи. Стены были расписаны, кирпичная кладка осыпалась, «мародёры сняли и сломали всё, что могли», говорили местные жители. Все эти годы поддерживать и охранять здание должен был департамент городского имущества.