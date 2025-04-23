Жители не раз жаловались на заброшенное помещение в корпусе 1649. Префектура призывала «ввести его в оборот», и спустя две недели после публикации «Зеленоград.ру» департамент имущества выставил его на продажу — почти за 32 миллиона рублей.

В этой пристройке к жилому дому работало кафе New York, оно закрылось семь лет назад. С этого момента помещение пустует. Стены расписаны, кирпичная кладка осыпается, возле входа валяется мусор, «мародёры сняли и сломали всё, что могли», говорят местные жители. Все эти годы поддерживать и охранять здание должен был департамент городского имущества.

Покупатель помещения может разместить в нем не только кафе. Назначение помещения — свободное. Общая площадь здания — около 340 квадратных метров. Внутри — банкетный зал, холл, подсобки и технические помещения. Помещение требует капитального ремонта. Перепланировка не согласована, но её можно узаконить через БТИ.

Новый владелец может определиться 5 июня.