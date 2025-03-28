Заброшка посреди города — местные жители жалуются на здание бывшего кафе в 16-м микрорайоне 28.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Кафе New York работало в пристройке к корпусу 1649 и закрылось семь лет назад. С этого момента помещение пустует. Сейчас стены расписаны, кирпичная кладка осыпается, возле «заброшки» валяется мусор. А это не отдельная территория, а двор жилого дома.

Пристройка принадлежит городу, кафе арендовало помещение. Все эти годы поддерживать и охранять здание должен был департамент городского имущества. Однако известно только об установке там охранной сигнализации.

Местные жители еще в прошлом году жаловались: «Мародёры сняли и сломали всё, что могли», а также писали в префектуру, что заброшенная пристройка портит вид дома, занимает место, рядом скапливается мусор. В префектуре отвечали, что уже просили департамент «ввести помещение в оборот» — то есть, выставить на продажу или сдать в аренду. И что попросят сделать это повторно. Сама префектура не отвечает за пустующие помещения, находящиеся в собственности Москвы.

Почему департамент ничего не делает с этим зданием, непонятно — попробуем это выяснить. Городские помещения иногда простаивают и разваливаются годами. Так было, например, с большими нежилыми этажами во «Флейте» (корпусе 360). После выезда оттуда арендаторов в 2014—2015 году помещения обрели хозяев (а с ними ремонт и обслуживание) только через шесть-десять лет. Все эти годы там били стекла, расписывали стены, забирались внутрь и устраивали пожары. В чём выражалась ответственность мэрии в лице департамента имущества за содержание и охрану этих помещений, непонятно.

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