После последнего повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги, зеленоградцы платят за квартиру в среднем 7200 рублей (без учёта электричества). Тогда как годом раньше средний платёж был на 1115 рублей меньше. Это следует из анализа 98 тысяч квитанций (ЕПД), который провел «Зеленоград.ру».

Значительно выросло и число должников: по данным «Жилищника», по состоянию на конец сентября сумма задолженности выросла более чем на 30% (до 508 миллионов рублей), а количество лицевых счетов с задолженностью — примерно на 20% (до 5600). При этом количество долговых ЕПД выросло за год в полтора раза — до 36 тысяч.