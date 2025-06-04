Агрессивное нападение с избиением произошло возле общественного бака, куда свозят мусорные мешки со всего поселка. Человека били на глазах у его жены, а затем пытались украсть его мотоцикл. Пострадавшего забрала «скорая», он травмирован, написано заявление в полицию. Мусорные контейнеры здесь остро нужны — как минимум для того, чтобы не было подобных конфликтов.
28 мая днём Павел с женой выехали из дома, захватив обычный бытовой мусор в пакете. В частном секторе обычно накапливают мешок или пару мешков и везут в общий бак. В поселке Малино только одно место для сбора отходов — три небольших бака на пересечении Прудной и Школьной улиц, возле футбольного поля. Подъехать непосредственно к мусорной площадке не удалось. Житель одного из близлежащих домов перегородил улицу своим «Фольксвагеном». Образовался затор, но на просьбы соседей освободить проезд и дать выкинуть мусор мужчина начал громко кричать, нецензурно выражаться в их адрес и снимать на камеру людей, «неправильно выбрасывающих мусор». Жена Павла была на машине, он сам — на мотоцикле.
«Этот человек вёл себя крайне агрессивно, пытался напасть на мою жену, оскорблял её последними словами, снимая её на видео — рассказал „Зеленоград.ру“ Павел. — Я пытался его сдерживать, уговаривал. Закончилось это тем, что он пошёл на меня с монтировкой, ударил по ноге и руке, разбил фару на мотоцикле. Я был вынужден для самозащиты распылить перцовый баллончик. Появился приятель этого „защитника помойки“, забрал ключи от моего мотоцикла, затем они пытались укатить и сам мотоцикл, попутном ударив меня еще раз. Жена вызывала полицию и скорую. Теперь из-за такого соседства мы опасаемся за жизнь и здоровье наших детей».
«Как я поняла, до нас какой-то мужчина выгружал рядом с баками строительный мусор, доски, — рассказала жена Павла Светлана. — Неадекватный, мягко говоря, житель перегородил проезд и стал его снимать, с криками и угрозами. После чего мужчина стал убирать мусор обратно к себе в машину. Но истерика и агрессия продолжились. Ужасная, абсурдная ситуация — никакой мусор не может быть поводом для избиения человека. К слову, за полтора года нашей жизни в поселке выбрасываю мусор в этот бак всего в третий или четвертый раз. До Нового года в Малино было еще два места с контейнерами, в том числе на Малинской улице. Но их убрали и осталась только одна площадка. Я чаще всего езжу выкидывать свой бытовой мусор в 23-й микрорайон».
У пострадавшего многочисленные ушибы, болит нога, он ходит на костылях. Ключ от мотоцикла возвратили его жене только в присутствии полицейских, когда самого владельца уже доставили в больницу. Жители Малино ранее неоднократно обращались в зеленоградскую префектуру с требованием поставить дополнительные мусорные контейнеры. Но получали ответ — официально в поселке проживают 180 человек, хватит вам и одной площадки для сбора отходов. Между тем, людей там живёт намного больше, только без прописки — просто приезжают на дачи. Количество отходов летом возрастает многократно. Местным жителям приходится вывозить свой мусор и в баки возле коттеджей для многодетных, и в 23-й микрорайон. Некоторые возят мешки к автобусной остановке, где стоит обычная урна. Контейнеры в поселке постоянно переполнены, ветер разносит отходы, в том числе на детскую площадку, плодятся крысы. А теперь мусор стал еще и поводом к ожесточенным конфликтам между жителями.