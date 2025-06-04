«Этот человек вёл себя крайне агрессивно, пытался напасть на мою жену, оскорблял её последними словами, снимая её на видео — рассказал „Зеленоград.ру“ Павел. — Я пытался его сдерживать, уговаривал. Закончилось это тем, что он пошёл на меня с монтировкой, ударил по ноге и руке, разбил фару на мотоцикле. Я был вынужден для самозащиты распылить перцовый баллончик. Появился приятель этого „защитника помойки“, забрал ключи от моего мотоцикла, затем они пытались укатить и сам мотоцикл, попутном ударив меня еще раз. Жена вызывала полицию и скорую. Теперь из-за такого соседства мы опасаемся за жизнь и здоровье наших детей».

«Как я поняла, до нас какой-то мужчина выгружал рядом с баками строительный мусор, доски, — рассказала жена Павла Светлана. — Неадекватный, мягко говоря, житель перегородил проезд и стал его снимать, с криками и угрозами. После чего мужчина стал убирать мусор обратно к себе в машину. Но истерика и агрессия продолжились. Ужасная, абсурдная ситуация — никакой мусор не может быть поводом для избиения человека. К слову, за полтора года нашей жизни в поселке выбрасываю мусор в этот бак всего в третий или четвертый раз. До Нового года в Малино было еще два места с контейнерами, в том числе на Малинской улице. Но их убрали и осталась только одна площадка. Я чаще всего езжу выкидывать свой бытовой мусор в 23-й микрорайон».