Если даже двери запрут, это вряд ли поможет от незаконного проникновения — рано или поздно разобьют одно из витринных стекол. Когда его заколотят фанерой или железом — разобьют соседнее. Когда заколотят все — их начнут отгибать или отламывать, чтобы пробраться внутрь.

Например, любой желающий мог много лет свободно пробираться в заброшенное помещение в доме «Флейта», пока оно стояло пустым. Так будет и здесь, причем в непосредственной близости от железнодорожных путей между Москвой и Питером. Такое огромное заброшенное здание в центре города — это некрасиво и небезопасно.

Территория, на которой расположен бывший ТЦ, будет вовлечена в строительство двух дополнительных путей (5 и 6-го, Москва-Алабушево) для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. При этом снос здания будет осуществлён до конца 2025 года, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Получается, есть риск, что «заброшка» в центре города будет стоять целый год. Хотя здание стоит на земле РЖД, московским властям стоит поторопить железнодорожников с освобождением участка — уровень преступности в Зеленограде и так зашкаливает.