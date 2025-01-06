Арендаторы ТЦ «Арбатский» на Привокзальной площади спешно освободили здание ещё в декабре под угрозой скорого сноса — суда признал здание самостроем. Однако оно может простоять пустым ещё год, при этом здание не охраняется, вход в него свободный.
Центральный вход в бывший ТЦ закрыт, но корреспондент «Зеленоград.ру» зашел в здание через боковые двери, со стороны сквера.
Внутри разруха. При этом в здании много закутков, где можно укрыться или что-нибудь спрятать.
Если даже двери запрут, это вряд ли поможет от незаконного проникновения — рано или поздно разобьют одно из витринных стекол. Когда его заколотят фанерой или железом — разобьют соседнее. Когда заколотят все — их начнут отгибать или отламывать, чтобы пробраться внутрь.
Например, любой желающий мог много лет свободно пробираться в заброшенное помещение в доме «Флейта», пока оно стояло пустым. Так будет и здесь, причем в непосредственной близости от железнодорожных путей между Москвой и Питером. Такое огромное заброшенное здание в центре города — это некрасиво и небезопасно.
Территория, на которой расположен бывший ТЦ, будет вовлечена в строительство двух дополнительных путей (5 и 6-го, Москва-Алабушево) для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. При этом снос здания будет осуществлён до конца 2025 года, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Получается, есть риск, что «заброшка» в центре города будет стоять целый год. Хотя здание стоит на земле РЖД, московским властям стоит поторопить железнодорожников с освобождением участка — уровень преступности в Зеленограде и так зашкаливает.
Дополнительные пути нужны как раз для высокоскоростных поездов будущей магистрали. Проект ВСМ предполагает прокладку путей со стороны нового города, строительство платформы и станции на Новокрюковской улице (напротив корпуса 1824), соединение её с вокзалом станции Крюково крытым переходом. До того предстоит снести старую первую платформу, гаражи на улицах Новокрюковская и Александровка, переустроить коллектор у станции. Предположительный срок начала строительства станции ВСМ в Зеленограде — 2026 год. Магистраль планируют открыть 1 апреля 2028 года.