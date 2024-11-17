Алабушево и дальше в сторону Твери

В Алабушево построена эстакада для поездов ВСМ. И не первый год «готовят территорию» — в частности, выносят коммуникации, чтобы построить земляное полотно. Ещё один железнодорожный мост строят между Алабушево и Радищево. По действующему проекту, он считается соединительной веткой: при движении из Москвы поезда ВСМ съезжают с головного участка Москва — Алабушево и следуют по существующим путям Октябрьской железной дороги — до момента запуска магистрали в полном объеме. Одновременно проложат вторую ветку для поездов ВСМ, следующих из Петербурга.

В Алабушево сошлись несколько строек, в том числе не имеющий отношения к ВСМ прокол под железной дороги, необходимый для строительства автодороги между 14 микрорайоном Зеленограда и Западной промзоной. Он несколько лет проектируется по заказу РЖД. В префектуре говорят, что есть объективные причины задержки: «Параллельно ведется прокладка высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, и строителям необходимо увязать два этих непростых проекта». В реальности мост для ВСМ, под которым пройдёт автодорога, там уже стоит.

Предстоит еще выкупить участки у жителей поселка. Этот процесс идёт долго.

По словам гендиректора ООО «ВСМ Две столицы» и бывшего вице-президента РЖД Олега Тони, в конце года начнется строительство и подготовка территории на среднем участке ВСМ от Зеленограда до Обухово. Под Зеленоградом здесь надо понимать Алабушево. В проектных и технических документах по ВСМ их почему-то объединяют: «Крюково (Алабушево)». Московский участок магистрали (вход или ввод ВСМ в Москву) идёт от Ленинградского вокзала (Москва -Пассажирская) до Алабушево, проект называется строительством V и VI путей под специализированное пассажирское движение. А от Алабушево (в районе улицы Чапаева) до Обухово проект уже называется строительством высокоскоростной магистрали. Хотя всё это и есть ВСМ. На геопортале Подмосковья можно посмотреть проекты планировки и, соответственно, границы прохождения ВСМ по территории Московской области.