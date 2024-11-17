Это официальная дата, обозначенная концессионером проекта строительства ВСМ. Но пока разные участки будущей железнодорожной магистрали на этапе строительства или проектирования. Рассказываем вкратце о том, как продвигается этот масштабный проект с московской стороны.
ВСМ — это два отдельных пути для движения высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом. Протяженность железнодорожной линии — почти 680 километров, скорость движения поездов — от 200 (от Москвы до Зеленограда) до 400 (от Зеленограда до Петербурга) километров в час. Время в пути — 2 часа 15 минут, а от Зеленограда до центра Москвы — 14 минут. Предположительная стоимость проезда по всему пути — около 10 тысяч рублей. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается сейчас в 2,1 триллиона рублей.
Строительство ВСМ подразумевает вырубку леса, выкуп у владельцев земельных участков, по которым проходит будущая магистраль, прокладку различных инженерных сетей, строительство земляного полотна, насыпей, подпорных стенок, эстакад для поездов — трасса пересекает ряд автодорог и рек. А также реконструкцию станций для освобождения территории под строительство двух скоростных путей.
У нас пока переустраивают коллектор со стороны нового города, у первой платформы. Это нужно, чтобы освободить территорию для строительства станции ВСМ. Коллектор — инженерное сооружение «Москоллектора», переустройство фактически обозначает перенос. Когда завершатся эти работы, пока неизвестно.
Станцию ВСМ построят на Новокрюковской улице, напротив корпуса 1824. Здесь же проложат два пути для скоростных поездов. Станция будет включать в себя платформу, досмотровые и пассажирские павильоны, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Платформу соединят со станцией МЦД (вокзалом Зеленоград-Крюково) крытым переходом. Но предстоит ещё снести старую первую платформу станции Крюково, гаражи на улицах Новокрюковская и Александровка, проложить коммуникации. Предположительный срок начала строительства станции ВСМ в Зеленограде — 2026 год.
Остановка высокоскоростных поездов ВСМ в Зеленограде будет «первой в Москве», говорил мэр Сергей Собянин. Он имел в виду — первой на территории Москвы при движении из Петербурга. При этом РЖД не считает Зеленоград Москвой, станция Крюково не входит в московский участок Ленинградского направления.
Строится уникальный железнодорожный мост через канал имени Москвы, мосты через реку Лихоборку, парк отстоя экипировки подвижного состава ВСМ. Двигаются к реконструкции станции Сходня и Химки — «для последующего обеспечения освобождения территории под строительство двух путей скоростной магистрали», как формулируют в РЖД. Возле закрытой платформы Малино вырубают лес для путей ВСМ. При подъезде к станции Сходня ведутся земляные работы. В Молжаниново построили тяговую подстанцию — она нужна для электроснабжения и МЦД-3, и будущей ВСМ. Между Левобережной и Ховрино, Ховрино и Грачевской строятся подпорные стенки.
Предстоит освобождение и выкуп участков в Сходне и Фирсановке, по которым пройдёт трасса.
В Алабушево построена эстакада для поездов ВСМ. И не первый год «готовят территорию» — в частности, выносят коммуникации, чтобы построить земляное полотно. Ещё один железнодорожный мост строят между Алабушево и Радищево. По действующему проекту, он считается соединительной веткой: при движении из Москвы поезда ВСМ съезжают с головного участка Москва — Алабушево и следуют по существующим путям Октябрьской железной дороги — до момента запуска магистрали в полном объеме. Одновременно проложат вторую ветку для поездов ВСМ, следующих из Петербурга.
В Алабушево сошлись несколько строек, в том числе не имеющий отношения к ВСМ прокол под железной дороги, необходимый для строительства автодороги между 14 микрорайоном Зеленограда и Западной промзоной. Он несколько лет проектируется по заказу РЖД. В префектуре говорят, что есть объективные причины задержки: «Параллельно ведется прокладка высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, и строителям необходимо увязать два этих непростых проекта». В реальности мост для ВСМ, под которым пройдёт автодорога, там уже стоит.
Предстоит еще выкупить участки у жителей поселка. Этот процесс идёт долго.
По словам гендиректора ООО «ВСМ Две столицы» и бывшего вице-президента РЖД Олега Тони, в конце года начнется строительство и подготовка территории на среднем участке ВСМ от Зеленограда до Обухово. Под Зеленоградом здесь надо понимать Алабушево. В проектных и технических документах по ВСМ их почему-то объединяют: «Крюково (Алабушево)». Московский участок магистрали (вход или ввод ВСМ в Москву) идёт от Ленинградского вокзала (Москва -Пассажирская) до Алабушево, проект называется строительством V и VI путей под специализированное пассажирское движение. А от Алабушево (в районе улицы Чапаева) до Обухово проект уже называется строительством высокоскоростной магистрали. Хотя всё это и есть ВСМ. На геопортале Подмосковья можно посмотреть проекты планировки и, соответственно, границы прохождения ВСМ по территории Московской области.
В правительстве выделяют два участка строительства: от Москвы до Алабушево по инвестиционной программе РЖД, и от Алабушево до Петербурга по концессионному соглашению. Ранее при описании проекта называли три участка: московский (Москва—Алабушево), питерский (Петербург—Обухово) и между ними основной Алабушево—Обухово. Концессионером строительства трассы стало ООО «ВСМ Две столицы». Полномочия концедента от имени Российской Федерации осуществляет Росжелдор. Срок соглашения — 40 лет.
На магистраль запустят новые скоростные электропоезда, которые в продолжение птичьей железнодорожной традиции называли «Белый кречет». Они вмещают 454 пассажира, вагоны 4-х классов комфортабельности. Максимальная скорость — 400 км/ч. Собирать поезда будут на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области, а в целом в разработке и производстве задействованы более 100 российских предприятий, в том числе московских. Начать производство первого образца поезда планируется в 2026 году.