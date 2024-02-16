Обсуждение строительства железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом провёл президент РФ Владимир Путин на заводе «Уральские локомотивы». Он попросил назвать этапы, сроки и финансовые затраты на проект. Первые в целом понятны, а с финансированием пока определенности нет. Проезд для пассажиров будет дороже, чем в «Сапсане».



ВСМ нужна и для развития пассажирских перевозок в шести регионах, и для освобождения существующих путей Октябрьской железной дороги для грузоперевозок, отметил президент. ВСМ пройдет через Москву, Московскую область, Тверскую, Ленинградскую, Новгородскую области и Санкт-Петербург. Это 20% всего населения страны. Путин назвал ВСМ первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России и сложнейшим проектом.

Время в пути по ВСМ между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью 39 минут, поезда будут ходить с частотой в 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Прогнозируется рост потока пассажиров между двумя столицами с 32,3 миллиона человек (данные Минтранса на 2019 год по всем видам транспорта) до 43,4 млн в 2030 году, из которых на ВСМ придется 23 млн. Потери авиационного сообщения составят 3,2 млн пассажиров, но это не критично — самолеты перераспределят на другие направления, отметил Савельев.



Тарифы на проезд согласованы, но на совещании их не называли. Ранее РБК со ссылкой на источники в Минтрансе и Минэкономразвития называли конкретные суммы — 5008 рублей за проезд по ВСМ между Москвой и Петербургом. Это условная цена без учета перспективной инфляции. Билеты на «Сапсан» и самолет сейчас дешевле. Внутри маршрута стоимость проезда: Москва-Тверь — 921 руб., Петербург- Новгород — 1020 руб., Москва-Новгород — 4329 руб., Петербург-Тверь — 4276 руб. На совещании 15 февраля глава Минтранса предложил «предусмотреть рыночное регулирование при перевозках пассажиров на ВСМ». «Это очень важно: цена билета будет определять окупаемость проекта», подчеркнул Савельев.



Проект ВСМ предусматривает два участка строительства и закупку новых поездов. Первый участок — от Санкт-Петербурга до Зеленограда. Его стоимость оценивается в 1 триллион 755 миллиардов рублей. Строительство предлагается вести в рамках концессионного соглашения. Второй участок — выход из Москвы, по инвестиционной программе РЖД. Его стоимость — 221,5 миллиарда рублей. РЖД вложила в проект в данный момент около 40 млрд.



Ранее при описании проекта называли три участка строительства — московский (Москва-Алабушево), питерский (Петербург-Обухово) и между ними, основной — от Алабушево до Обухово.



Для Зеленограда это означает прокладку двух дополнительных путей со стороны Новокрюковской улицы и строительство остановки высокоскоростных поездов там же, со стороны нового города, рядом со станцией Крюково. Эта остановка должна быть соединена переходом с новым вокзалом Крюково. Сейчас, в ходе реконструкции Крюково, оставили задел для этого будущего перехода.



Для ВСМ нужны высокоскоростные поезда — 28 составов к 2028 году. К 2026 году необходимо создать опытный образец и начать испытания. Это будет полностью отечественный поезд на базе производственных мощностей «Группы Синара» и «Трансмашхолдинга». Проектирование состава ведется с 2020 года.



Реализовать проект предлагается на условиях частно-государственного партнерства. Предложена финансовая модель: 218 млрд рублей — взносы в уставной капитал концессионера, 290 млрд — облигации пенсионного фонда «Газфонд», 903,8 млрд — привлекаемые кредитные средства Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка (готовы участвовать в проекте), плюс «совокупная поддержка государства в объеме 609 млрд, в том числе 580,6 млрд за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния) под 3% годовых с полным возвратом к 2050 году». Для закупки упомянутой первой партии поездов нужно 148 млрд руб.



В правительстве считают, что запуск ВСМ будет иметь огромный экономический эффект. В частности, будут обеспечены заказы и рабочие места, большое развитие получит транспортное машиностроение, увеличится поток туристов, увеличатся налоговые поступления, прилегающие территории будут развиваться. Кроме того, на главный ход ОЖД вернутся грузовые перевозки.