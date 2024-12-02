Торговый центр у станции Крюково решили снести. РЖД больше десяти лет пытался от него избавиться, но теперь суд признал его самостроем 02.12.2024 ZELENOGRAD.RU

ТЦ «Арбатский» на Привокзальной площади закрывается, его будут сносить по решению суда. Здание простояло в полосе отвода железной дороги 16 лет, но сейчас место потребовалось освободить — видимо, для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург.

Трёхэтажное капитальное здание построили у станции Крюково (практически впритык к первому пути) в 2008 году. Разногласия с застройщиком, фирмой «Диас», возникли ещё в начале стройки — 1 октября 2007 года РЖД выдало акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, а 26 октября отозвали его — в связи с началом проектирования ВСМ. И неоднократно уведомляли «Диас» и приостановке строительных работ. Тем не менее, как-то договорились, ТЦ был построен, открыт и работал.

В 2008-м собственник участка Росимущество заключило договор аренды с РЖД для эксплуатации и развития объектов железнодорожного транспорта, но стоящий на части участка торговый центр до поры до времени этому не мешал, как не помешал и проекту МЦД.

Однако ещё в 2013 года фирме выдавали предписания об освобождении земельного участка, штрафовали за нарушения земельного законодательства. Этим занимался Росреестр и суды. То есть, уже тогда считалось, что часть участка организация заняла самовольно. Но иск к «Диасу» о признании ТЦ самостроем РЖД подало только два года назад.

Как утверждается в материалах арбитражного суда, «Диас» построила ТЦ без каких-либо земельно-правовых отношений. Хотя какой-то договор субаренды с ОАО «РЖД» у организации имелся с 2007 года. Что было прописано в договоре фирмы с РЖД в 2007 году, когда стройка началась, достоверно неизвестно. Но договор был — этот факт подтверждается другими исками РЖД «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды» с требованием денежных выплат. У «Диаса» имелись и проект, и разрешение на строительство — правда, в суде, эти документы «отклонили» (не стали смотреть).

Кроме того, в суде утверждалось, что договор субаренды с РЖД «не свидетельствует о наличии согласия собственника земельного участка на возведение спорного объекта в отсутствие получения соответствующих разрешений для возведения объекта». Проще говоря, ТЦ не согласован с Росимуществом, владельцем участка.

В итоге суд удовлетворил иск РЖД о признании ТЦ самостроем и его сносе. Апелляция и кассация оставили решение в силе.

Кроме того, в начале этого года РЖД инициировало процесс банкротства фирмы «Диас», сейчас процедура в стадии наблюдения, назначен временный управляющий.

Когда именно начнется снос и как будет использовать РЖД освободившийся участок, пока точно неизвестно — выясним и вернемся с ответом.

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Метки:
станция крюково, ржд, самострой
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