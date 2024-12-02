ТЦ «Арбатский» на Привокзальной площади закрывается, его будут сносить по решению суда. Здание простояло в полосе отвода железной дороги 16 лет, но сейчас место потребовалось освободить — видимо, для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург.

Трёхэтажное капитальное здание построили у станции Крюково (практически впритык к первому пути) в 2008 году. Разногласия с застройщиком, фирмой «Диас», возникли ещё в начале стройки — 1 октября 2007 года РЖД выдало акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, а 26 октября отозвали его — в связи с началом проектирования ВСМ. И неоднократно уведомляли «Диас» и приостановке строительных работ. Тем не менее, как-то договорились, ТЦ был построен, открыт и работал.

В 2008-м собственник участка Росимущество заключило договор аренды с РЖД для эксплуатации и развития объектов железнодорожного транспорта, но стоящий на части участка торговый центр до поры до времени этому не мешал, как не помешал и проекту МЦД.

Однако ещё в 2013 года фирме выдавали предписания об освобождении земельного участка, штрафовали за нарушения земельного законодательства. Этим занимался Росреестр и суды. То есть, уже тогда считалось, что часть участка организация заняла самовольно. Но иск к «Диасу» о признании ТЦ самостроем РЖД подало только два года назад.

Как утверждается в материалах арбитражного суда, «Диас» построила ТЦ без каких-либо земельно-правовых отношений. Хотя какой-то договор субаренды с ОАО «РЖД» у организации имелся с 2007 года. Что было прописано в договоре фирмы с РЖД в 2007 году, когда стройка началась, достоверно неизвестно. Но договор был — этот факт подтверждается другими исками РЖД «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды» с требованием денежных выплат. У «Диаса» имелись и проект, и разрешение на строительство — правда, в суде, эти документы «отклонили» (не стали смотреть).

Кроме того, в суде утверждалось, что договор субаренды с РЖД «не свидетельствует о наличии согласия собственника земельного участка на возведение спорного объекта в отсутствие получения соответствующих разрешений для возведения объекта». Проще говоря, ТЦ не согласован с Росимуществом, владельцем участка.

В итоге суд удовлетворил иск РЖД о признании ТЦ самостроем и его сносе. Апелляция и кассация оставили решение в силе.

Кроме того, в начале этого года РЖД инициировало процесс банкротства фирмы «Диас», сейчас процедура в стадии наблюдения, назначен временный управляющий.

Когда именно начнется снос и как будет использовать РЖД освободившийся участок, пока точно неизвестно — выясним и вернемся с ответом.