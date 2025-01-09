Плату за отопление повысят с 1 июля. Соответствующий приказ выпустил департамент экономической политики и развития мэрии. В прошлом году плату за отопление тоже повышали с июля, но гораздо скромней — на 10 процентов.

Стоимость отопления зависит от типа подключения дома к теплосети:

для домов, подключенных до тепловых пунктов стоимость одной гигакалории с 2569,16 до 2985,37 рублей

для домов, подключенных после или на тепловых пунктах — с 3217,19 до 3738,37

Тариф «после теплового пункта» подразумевает, что за содержание, эксплуатацию и реконструкцию теплового пункта отвечает МОЭК. Тариф «до теплового пункта» — что этим занимается управляющая компания или ТСЖ. Таким образом тариф «после» подразумевает окупаемость затрат владельца теплоэнергетического объекта на содержание имущества.

Также с 1 июля подорожает холодная вода и канализация (на 11%), горячая вода и вывоз мусора (на 15%). А с января уже выросли взносы на капитальный ремонт и плата за содержание домов.