Новый тариф за содержание общего имущества многоквартирных домов (рублей за кв.м. жилой площади):

с лифтом и мусоропроводом — 45,99 (было 35,11, +31%)

с лифтом, без мусоропровода 41,50

без лифта, с мусоропроводом — 38,54

без лифта и без мусоропровода — 34,05

К примеру, за типовую двухкомнатную квартиру в зеленоградском доме только по этой графе ЕПД придется платить на 500-600 рублей больше

Соответствующее постановление подписал мэр Собянин. Оно вступает в силу с 1 января 2025 года