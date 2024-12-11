С 1 января 2025 года взнос на капремонт в Москве составит 29,66 рубля с одного квадратного метра общей площади. Это минимальный размер взноса, установленный мэрией — может быть больше, если так решили собственники дома. Постановление о повышении платежа за капремонт подписал мэр Собянин.

Сейчас мы платим на 25,58 — то есть платеж увеличится почти на 16%. Этот рост гораздо больше, чем в прошлом году, когда платеж за капремонт вырос на 6% (на полтора рубля с квадратного метра). Всего же с момента ввода платы за капремонт в 2015-м году размер взносов увеличился в два раза.

Взносы поступают в московский фонд капитального ремонт (если собственники не решили иначе) и тратятся оттуда в соответствие с планами, которые утверждают местные чиновники. Посмотреть, виды и сроки работ по капремонту вашего дома, вы можете на сайте repair.mos.ru