Разовый проезд в пригородной электричке от Зеленограда до Ленинградского вокзала будет стоить 188 (сейчас 176), до станций с пересадкой на метро — Ховрино, Лихобор, Петровско-Разумовской — 118 рублей (сейчас 108).

Билет на «Ласточку-экспресс» — 315 рублей (сейчас 295). Проезд на экспрессе от Крюково до Лихобор вырастет с 210 до 230 рублей. Льготные разовые билеты стоят вполовину меньше.

Стоимость абонементов пока не меняется. По крайней мере, на сайте МТППК нет информации о новых тарифах на абонементы — только на разовые билеты.

Новые цены на проезд пригородных поездах (6000-х, со всеми остановками) утверждены на основании постановления правительства Москвы от 6 декабря, а тарифы на скорые (7000-е) назначает перевозчик, то есть МТППК.

На участке от Крюково до Новоподрезково проезд в пригородном 6000-м поезде будет стоить 48 рублей — меньше, чем на поездах МЦД. Такая же цена разового билета на участке от Крюково до Березок Дачных. Полный список тарифов опубликован на сайте МТППК.

Предыдущее подорожание тарифов пригородных поездов было в мае, до того — в октябре 2023 года. Одновременно поднимают стоимость проезда в электричках МЦД, метро, автобусах и трамваях — и разовых, и абонементных билетов.