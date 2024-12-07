В мэрии говорят, рост тарифов нужен для дальнейшего развития и эффективной работы транспортной системы, чтобы сделать городской транспорт ещё более современным, а поездки в нём — ещё комфортнее и безопаснее. А средства, полученные от повышения тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспорта. При этом на его развитие в 2025 году в Москве запланировано потратить больше триллиона рублей — это самая крупная статья расходов, около 20% городского бюджета.

Предыдущее подорожание было 20 мая 2024, а до него — 15 октября 2023: получается, что цены теперь поднимают примерно каждые семь месяцев. Если так и дальше пойдет, следующее подорожание может ожидать нас летом.