Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 63 рубля (было 57, +10%), проезд на МЦД из Зеленограда — 84 рубля (было 76, +10%).
Вот новые цены популярных абонементов:
- 30 дней «Единый» — 3070 (было 2870, +200, +8%)
- 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3750 (было 3450, +300, +8,5%)
- Автобус 30 дней — 1950 (было 1820, +130, +8%)
- Автобус 90 дней — 5150 (было 4800, +350, +8%)
В мэрии говорят, рост тарифов нужен для дальнейшего развития и эффективной работы транспортной системы, чтобы сделать городской транспорт ещё более современным, а поездки в нём — ещё комфортнее и безопаснее. А средства, полученные от повышения тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспорта. При этом на его развитие в 2025 году в Москве запланировано потратить больше триллиона рублей — это самая крупная статья расходов, около 20% городского бюджета.
Предыдущее подорожание было 20 мая 2024, а до него — 15 октября 2023: получается, что цены теперь поднимают примерно каждые семь месяцев. Если так и дальше пойдет, следующее подорожание может ожидать нас летом.