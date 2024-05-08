Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 57 рублей (+3 рубля), проезд на МЦД из Зеленограда — 76 (+5).
Вот новые цены популярных абонементов:
- 30 дней «Единый» — 2870 (+140 рублей)
- 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3450 (+210)
- Автобус (ТАТ) 30 дней/90 дней — 1820/4800 (+120/+280)
Предыдущее подорожание было всего семь месяцев назад. Нынешнее в департаменте транспорта объясняют так:
- это нужно для дальнейшей эффективной работы транспортной системы
- с 2011 по 2024 год тарифы на проезд [росли?] ниже уровня инфляции почти на 30%
- в Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России
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