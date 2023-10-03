Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает 15 октября 03.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 54 рубля, проезд на МЦД из Зеленограда — 71. Самый дешевый проезд — с оплатой по биометрии.

Подорожают все билеты и абонементы, кроме годовых (цена на них не меняется уже шестой год). Вот новые цены популярных абонементов:

  • 30 дней «Единый» — 2730 рублей
  • 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3240
  • Автобус (ТАТ) 30 дней/90 дней — 1700/4520

В департаменте транспорта говорят, что подорожание связано с инфляцией и ростом цен на топливо и электроэнергию. При этом уверяют, что изменение тарифов на общественный транспорт «существенно ниже уровня инфляции»

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, автобусы, мцд
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