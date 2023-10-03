Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 54 рубля, проезд на МЦД из Зеленограда — 71. Самый дешевый проезд — с оплатой по биометрии.
Подорожают все билеты и абонементы, кроме годовых (цена на них не меняется уже шестой год). Вот новые цены популярных абонементов:
- 30 дней «Единый» — 2730 рублей
- 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3240
- Автобус (ТАТ) 30 дней/90 дней — 1700/4520
В департаменте транспорта говорят, что подорожание связано с инфляцией и ростом цен на топливо и электроэнергию. При этом уверяют, что изменение тарифов на общественный транспорт «существенно ниже уровня инфляции»
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