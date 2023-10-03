Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 54 рубля, проезд на МЦД из Зеленограда — 71. Самый дешевый проезд — с оплатой по биометрии.

Подорожают все билеты и абонементы, кроме годовых (цена на них не меняется уже шестой год). Вот новые цены популярных абонементов: