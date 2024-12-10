На 7% повысили стоимость проезда в пригородных электричках 6000-нумерации от Москвы до Зеленограда — со 176 до 188 рублей. Это касается разовых поездок. Как правило, одновременно поднимают цены на абонементы и «Ласточки-экспрессы».

Пригородные железнодорожные тарифы складываются из зонных тарифов и количества зон. Повышение цен утверждено постановлением правительства Москвы от 6 декабря: проезд по одной пригородной зоне — с 40 до 48 рублей (+20%), по последующим зонам — с 34 до 35 рублей (+3%). Таким образом пять зон до Крюково обойдутся в 188 рублей. Проезд из Зеленограда на электричках МЦД тоже подорожает со 2 января — на 10%, с 76 до 84 рублей.

Сколько будут стоить абонементы и проезд на «Ласточках-экспрессах», пока неизвестно — в МТППК «Зеленоград.ру» сказали, что предоставят информацию позже. Предыдущее подорожание было полгода назад — в мае, до того — в октябре 2023 года.