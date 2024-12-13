С 1 января 2025 года стоимость технического обслуживание домофонов вырастет с 64 до 68,54 рублей в месяц, запирающего устройства с электромагнитным замком — с 48 до 51,41, механического кодового замка — с 27 до 28,92 рублей в месяц. Это подорожание примерно на 7%.

Соответствующее постановление мэра отменяет предыдущее 2010 года. В документе говорится, что новые цены утверждаются «для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Остались ли в Зеленограде упомянутые механические кодовые замки (одновременное нажатие трёх кнопок), нам неизвестно, но их было мало уже 15 лет назад. До 2010 года тарифы на обслуживание домофонов менялись раз в год, с 2003 по 2007 годы они рассчитывались, исходя из средней рыночной стоимости услуги.

С 1 января также значительно подорожает стоимость содержания общего имущества жилых домов и вырастет плата за капитальный ремонт. Подорожает и проезд в общественном транспорте.