Спорткомплекс в 8-м микрорайоне станет базой регбийного клуба «Фаворит» 01.12.2024 ZELENOGRAD.RU

ФОК «Радуга» через торги сдали в аренду на 25 лет. Победителем аукциона стала зеленоградская компания «НТЦ Амплитуда» — генеральный спонсор детско-юношеского регбийного клуба «Фаворит».

Спортивный комплекс находится на Железнодорожной улице, рядом со старым мостом. Управляет им бюджетный «Мосспортобъект», подведомственный департаменту спорта. Учреждение выставило на торги всё здание, победитель поднял стартовую цену (годовую арендную плату) вдвое — с 13,5 до 27 миллионов рублей.

Спорткомплекс будет полностью отдан под базу «Фаворита», рассказали «Зеленоград.ру» в «НТЦ Амплитуда». Своего помещения или стадиона у регбийного клуба не было, тренировочный процесс и участие в соревнованиях оплачивались компанией-спонсором. Клуб обеспечивает бесплатное участие воспитанников 10+ в турнирах не менее трех раз в год, тренировочную и игровую форму, бесплатные тренировки по индивидуальным программам для разных возрастных групп, включая занятия в бассейне и тренажерном зале. В клубе чтят и поддерживают традиции зеленоградской школы регби и воспитывают настоящих чемпионов. Набор идёт и сейчас: приглашают мальчиков и девочек от 4 до 14 лет, запись по телефону 8-903-132-66-81.

ФОК «Радуга» построен в 2008 году. Здание типовое, похожее на другие зеленоградские спорткомплексы, возведенные примерно тогда же — «Малино», «Савёлки», «Юность», «Рекорд». Здесь большой универсальный зал и несколько небольших: тренажерный, для единоборств, для танцевального спорта. Сейчас в «Радуге» сдают пространства для разных секций и иногда проводят соревнования.

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Метки:
микрорайон 8, регби, регбийный клуб «фаворит»
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