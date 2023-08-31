С чего всё началось: 90-е годы XX века

Измерения радиоактивности долгое время считались сложной задачей, доступной лишь избранным профессионалам. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в нашей стране возникла потребность в проведении массовых измерений уровня радиации. Главным образом, для радиационного контроля проб продовольствия. Но для этого нужны приборы, которых банально не было. Санэпидстанции тогда проводили такие измерения радиохимическим способом — а это сложно, долго и трудоёмко.

В конце 1980-х годов в Центре метрологии ионизирующих излучений (ЦМИИ) государственного научного центра ВНИИФТРИ сложился альянс двух творческих и энергичных ученых — Алексея Ермилова и Николая Комарова. Вместе они начали создавать методику прижизненного измерения активности цезия-137 в теле человека с помощью сцинтилляционных спектрометров. Затем в течение примерно полутора лет успешно внедрили её в десятках районных больниц и поликлиник. Успех этого и многих их дальнейших начинаний во многом обусловлен уникальным опытом и практическими знаниями, полученными в ходе работы на Семипалатинском ядерном полигоне и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже к ученым присоединился Сергей Антропов — в те годы молодой специалист, будущий автор компьютерных программ «НТЦ Амплитуда». А ещё через год пришёл Сергей Ермилов, на которого возложили инженерное обеспечение всех разработок. Так к 1992 году сложилась самостоятельная для того времени команда из четырёх выпускников МИФИ.