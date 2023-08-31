31 августа 25-летний юбилей отмечает отечественный производитель оборудования для ядерной медицины и радиационного контроля ООО «НТЦ Амплитуда». Эта компания интересна и историей создания, и развитием, и разработками, и успешной работой в настоящее время, и социальными инициативами. Сейчас более трех тысяч испытательных лабораторий и медицинских учреждений пользуются разработками компании «НТЦ Амплитуда». 70% выпуска своей продукции компания обеспечивает собственными силами — это и есть импортозамещение не на словах, а в действии.
С чего всё началось: 90-е годы XX века
Измерения радиоактивности долгое время считались сложной задачей, доступной лишь избранным профессионалам. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в нашей стране возникла потребность в проведении массовых измерений уровня радиации. Главным образом, для радиационного контроля проб продовольствия. Но для этого нужны приборы, которых банально не было. Санэпидстанции тогда проводили такие измерения радиохимическим способом — а это сложно, долго и трудоёмко.
В конце 1980-х годов в Центре метрологии ионизирующих излучений (ЦМИИ) государственного научного центра ВНИИФТРИ сложился альянс двух творческих и энергичных ученых — Алексея Ермилова и Николая Комарова. Вместе они начали создавать методику прижизненного измерения активности цезия-137 в теле человека с помощью сцинтилляционных спектрометров. Затем в течение примерно полутора лет успешно внедрили её в десятках районных больниц и поликлиник. Успех этого и многих их дальнейших начинаний во многом обусловлен уникальным опытом и практическими знаниями, полученными в ходе работы на Семипалатинском ядерном полигоне и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже к ученым присоединился Сергей Антропов — в те годы молодой специалист, будущий автор компьютерных программ «НТЦ Амплитуда». А ещё через год пришёл Сергей Ермилов, на которого возложили инженерное обеспечение всех разработок. Так к 1992 году сложилась самостоятельная для того времени команда из четырёх выпускников МИФИ.
Радиационные измерения: первые достижения
Первой уникальной разработкой команды стал бета-спектрометр для измерений активности стронция-90 (опасного для здоровья и жизни продукта ядерного распада урана и плутония). С его помощью можно быстро и точно «замерить радиацию» — определить степень радиоактивного загрязнения — в почве, воде, воздухе, пищевых продуктах.
К 1992 году объем работ, выполненных молодыми учеными, уже не мог оставаться незамеченным руководством ВНИИФТРИ. Команду объединили в лаборатории №470. В 1994-м к четверке молодых специалистов присоединился талантливый изобретатель, физик и электронщик Илья Крохин.
Базовое образование — мощный задел советской науки, — предыдущий опыт в прикладных исследованиях, инженерии, ядерной физике позволил альянсу специалистов с самого начала своей работы предложить эффективные решения, методики и разработки.
Развитие «Амплитуды»
31 августа 1998 года было учреждено ООО «НТЦ Амплитуда» — с этого момента и ведется отсчет жизни предприятия. Генеральным директором стал Сергей Ермилов. Сейчас это многоотраслевое предприятие, занимающееся производством, поставкой и обслуживанием средств измерений, специального лабораторного оборудования, методического, метрологического и программного обеспечения в сфере радиационного контроля, ядерной медицины.
НТЦ разработало и выпускает более 350 наименований продукции для радиационного контроля и ядерной медицины. Это измерительные приборы и радиационно-защитное технологическое оборудование, нужное на всех этапах работы с радиофармпрепаратами, включая их производство и контроль качества, фасовку, хранение, использование и последующее обращение с отходами. Заказчики у компании самые серьёзные: Росатом, Росэнергоатом, МЧС России, ФСО, Управление делами Президента РФ, крупные профильные НИИ — в частности, Курчатовский, Институт биофизики; крупнейшие медицинские центры и многие клинические больницы, Водоканалы, Центры гигиены и эпидемиологии, Центры стандартизации, метрологии и сертификации, предприятия нефтегазовой отрасли, вузы — МГУ, МИФИ, РГУ, Сеченовский университет («первый мед»), торговая сеть «Ашан», предприятия военно-промышленного комплекса и многие другие.
У НТЦ есть собственное производство, механические мастерские, цех монтажа радиоэлектронных устройств и сервисный центр. И, конечно, лучшие кадры — здесь работают высококлассные специалисты по разработке и изготовлению радиоэлектронной аппаратуры и другого оборудования, досконально знающие своё дело. В штате Центра около 200 сотрудников. Десять из них — с учёными степенями.
За счет современных научных разработок и новейших технологий за последние годы существенно расширился диапазон деятельности Центра. Помимо средств измерений ионизирующих излучений разработан целый ряд приборов медицинского назначения. 70 типов производимого НТЦ оборудования — медицинские. Ими пользуются врачи для диагностики — в частности, онкологических заболеваний, — при проведении операций, использовании радиоактивных фармацевтических препаратов. В числе выпускаемой продукции — уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. Например, устройства для автоматизированного набора радиоактивных препаратов из флакона в шприц или другой флакон, аппараты наполнения капсул, радиометры и спектрометры для измерения активности гамма- и бета- излучающих радионуклидов, герметичные радиационно-защитные боксы.
Радиационный контроль чрезвычайно востребован в самых разных областях и сферах — от атомной промышленности и оборонного комплекса до экологического мониторинга и бытовых нужд. «Амплитуда» предлагает самое современное оборудование и методики для радиологических лабораторий различных ведомств. Это дозиметры, спектрометры, радиометры, радиометрические установки, сигнализаторы загрязненности рук гамма-излучающими радионуклидами, компьютерные программы и многое другое.
Практически каждое зеленоградское научно-производственное предприятие нуждается в квалифицированных кадрах, но не все готовы самостоятельно их готовить. «Амплитуда» как раз готова учить и дать квалификацию. Учебный центр был создан еще в 2003 году и работает сейчас. Программы дополнительного образования: радиационная безопасность и радиационный контроль, ядерная медицина, радиационная безопасность персонала и пациентов при проведении рентгенологических исследований. Получить такое дополнительное образование могут выпускники колледжей и вузов. Работают и курсы профессиональной переподготовки — для тех, кто хочет освоить дополнительные навыки, открыть для себя новое направление деятельности.
«Амплитуда» — постоянный участник крупных профильных выставок, форумов, научно-практических конференций. В этом году продукция НТЦ была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» — в разделе экспозиций военно-морского флота и войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Особый интерес у посетителей вызвал спектрометр излучений человека комплекс СИЧ-ЧС-21А. А на международной выставке «Медицинская Диагностика — 2023», где ежегодно представляют медтехнику и фармпрепараты, НТЦ показало новейшее диагностическое оборудование, приборы, реактивы и прочее, без чего сложно представить современную медицину. Внимание специалистов, в частности, привлек компактный беспроводной зонд «Радикал» для обнаружения сторожевых лимфатических узлов при определенной методике биопсии.
В 2020 году «Амплитуда» стала генеральным спонсором зеленоградского клуба «РК Фаворит» — это детские регбийные команды. Это партнерство означает значительную помощь юным спортсменам. В частности, центр оплачивает поездки на региональные и всероссийские соревнования и форму — которая, как известно, не просто спортивная одежда, а важный командный элемент, знак привязанности к своему клубу. Такая финансовая поддержка нужна многим семьям, поскольку спортивная карьера сейчас обходится дорого. Кроме того, НТЦ помогает в организации мероприятий клуба «Фаворит» и в целом поддерживает детское регби в России. Участие в спортивных мероприятиях, развитие спортивного движения — один из ключевых факторов в формировании здорового общества.
«Амплитуда» сегодня и планы на будущее
В 2020 году генеральным директором компании «НТЦ Амплитуда» стал Иван Коновалов, ранее занимавший пост директора по развитию. Под его руководством существенно расширился парк производственного оборудования, открылись новые производственные участки и началось строительство нового здания в Северной промзоне.
Один из крупных проектов, над которым сегодня работает научно-технический центр — разработка технической документации, изготовление и поставка технологических линий для производства радиофармацевтических лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций и радионуклидных генераторов. 30 декабря 2022 года между НТЦ Амплитуда" и НИФХИ им. Л.Я. Карпова заключен пакет контрактов на поставку 21-й технологической линии радиационно-защитных боксов для современного фармацевтического производства изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP на площадке строящегося в Обнинске завода.
«Амплитуда» является лидером в России по производству радиационно-защитного оборудования, предназначенного для работы с радионуклидными источниками. Является одним из лидеров в области производства спектрометрического и радиометрического оборудования для измерения содержания радионуклидов в пробах внешней среды и технологических пробах. Продукция поставляется не только по России, но и в страны СНГ и Европы. В целом же сегмент рынка ядерной медицины стабилен, он медленно, но постоянно растёт.
Накопленный за четверть века опыт и применение современных технологий в разработке, производстве и обслуживании оборудования обеспечивает ООО «НТЦ Амплитуда» устойчивое динамическое развитие в настоящее время и позволяет с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.