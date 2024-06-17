Спорткомплекс «Радуга» сдают в аренду на 25 лет 17.06.2024 ZELENOGRAD.RU

ФОК «Радуга» находится в 8-м микрорайоне рядом со старым мостом. Сейчас им управляет «Мосспортобъект» — бюджетное учреждение, подведомственное департаменту спорта.

Будущий арендатор должен бесплатно предоставлять здание для тренировок или соревнований не менее десяти часов в неделю. Остальное время он может использовать спорткомплекс для оказания не только спортивных, но и сопутствующих услуг — это могут быть кафе, магазин, ремонтная мастерская, прокат инвентаря или салон красоты. Под них можно использовать около четверти здания общей площадью 2700 кв.м.

Аукцион для определения арендатора пройдет 17 июля, стартовая цена 13,5 миллионов рублей — это годовая арендная плата.

ФОК «Радуга» построен в 2008 году. Здание типовое, похожее на другие зеленоградские спорткомплексы, возведенные примерно тогда же, — «Малино», «Савёлки», «Юность», «Рекорд». Здесь большой универсальный зал и несколько небольших тренажерный, для единоборств, для танцевального спорта. В «Радуге» есть разные секции, в том числе футбол, волейбол, каратэ, фехтование, настольный теннис и другие — в основном платные. Иногда проводят соревнования.

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Метки:
микрорайон 8, спортивный комплекс, Радуга
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