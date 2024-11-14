Правда, величина этой зарплаты всё равно одна из самых низких в Москве — 137 тысяч рублей, при этом в расчет берется только номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с численностью более 15 человек. Рейтинг составил канал «Районная аналитика» по данным Мосстата.

Эта статистика соотносится с другими экономическими показателями Зеленограда прошлого года и планами на текущий.

За 2023-й год стремительно выросло число рабочих мест на городских предприятиях науки и промышленности (+101%), при этом темп роста среднесписочной численности работников вырос лишь на 12% — то есть число вакансий росло гораздо быстрей, чем их удавалось закрывать. Нехватка сотрудников привела к росту зарплаты. Вероятно, этот рост и отразился в нынешнем рейтинге.

Однако на 2024-й год зеленоградские предприятия планировали вкладываться в подготовку кадров (рост затрат +83%), а расходы на зарплату планировали увеличить лишь на 5%. Так что в следующем подобном рейтинге, возможно, таких больших темпов роста зарплат мы не увидим.