Такие данные содержатся в базовом прогнозе основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Москвы на следующие три года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего будет по прогнозу меняться следующим образом:

2024 год — 161 тысяч (+16%)

2025 — 180 тысяч (+12%)

2026 — 198 тысяч (+10%)

2027 — 214 тысяч (+8%)

При этом другие показатели выглядят скромнее. Среднемесячный доход от трудовой деятельности (в него не входят некоторые виды выплат) прогнозируется такой:

2024 год — 112 тысяч (+13%)

2025 — 120 тысяч (+8%)

2026 — 130 тысяч (+8%)

2027 — 140 тысяч (+8%)

Реальная начисленная заработная плата (с учетом инфляции) будет расти ещё медленней — на 4-6% в год.

Стоит понимать, что это, во-первых, средние значения, во-вторых, в целом для Москвы. Для оценки собственных зарплатных перспектив следует, возможно, обращать внимание в первую очередь на темпы роста, а не на абсолютные показатели.