Через три года дефицит кадров вырастет почти до 800 тысяч. «Сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров», — говорят в мэрии.

Это подтверждают и данные об официальной безработице, точней — о её динамике. В 2022-м году уровень безработицы (считали по методике Международной организации труда) был 2,3%, в прошлом году — 1,8%, а нынешним летом — 0,26%. То есть людей, которые не работают, ищут работу и готовы начать в течение двух недель, в городе практически нет.

Публичные заявления мэрии звучат успокаивающе, но во многих компаниях тревожатся — согласно опросам, кадровый голод испытывают 85-90% российских компаний.