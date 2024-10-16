Полмиллиона сотрудников не хватает сейчас в Москве. Дальше дефицит только усилится 16.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Через три года дефицит кадров вырастет почти до 800 тысяч. «Сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров», — говорят в мэрии.

Это подтверждают и данные об официальной безработице, точней — о её динамике. В 2022-м году уровень безработицы (считали по методике Международной организации труда) был 2,3%, в прошлом году — 1,8%, а нынешним летом — 0,26%. То есть людей, которые не работают, ищут работу и готовы начать в течение двух недель, в городе практически нет.

Публичные заявления мэрии звучат успокаивающе, но во многих компаниях тревожатся — согласно опросам, кадровый голод испытывают 85-90% российских компаний.

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Метки:
работа, вакансии, кадры
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