1
Количество новых рабочих мест в Зеленограде стремительно выросло, значительно опередив планы. Но закрыть новые вакансии сложно 03.04.2024 ZELENOGRAD.RU

За 2023 год этот показатель на городских предприятиях науки и промышленности составил +101% относительно прошлого года, при плане всего в +5%, следует из сводного отчета об их финансово-экономических показателях. При этом темп роста среднесписочной численности работников лишь +12% (а в плане вообще было +4%). Получается, что число вакансий растёт гораздо быстрей, чем удаётся их закрывать.

Похоже, это всё оказалось неожиданностью для зеленоградских промышленных предприятий. Никто из них не планировал на прошлый год увеличивать затраты ни на переобучение, ни на удержание персонала. Однако пришлось раскошелиться — темпы роста затрат на подготовку кадров составили по итогам года +17%, а на социальные нужды +53%. И этот рост продолжится в текущем году: +83% и +37% соответственно. Темпы роста среднемесячной заработной платы составили +29%.

Это рекордные темпы роста показателей, связанных с рынком труда на промышленных предприятиях Зеленограда, по крайней мере с 2019 года. Однако в следующем году ничего похожего больше не ждут. Новых рабочих мест не появится, число новых работников, как и зарплат увеличится лишь на 5%. Похоже, все усилия будут направлены на закрытие существующих вакансий, но иллюзий об успешности этих усилий никто не питает.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
работа, вакансии, кадры, наука и промышленность, научно-производственные организации
Реклама
Реклама
Обсуждение
In -cognitus
Вчера, 21:34
большинство вакансий в микроэлектронике,фармацефтике,а это скользящие,многосменные графики,чистые зоны, большая текучка кадров, рабские условия работы и такое отношение к рабочим, постоянные работодатели-ангстремы, микрон, люди там не задерживабтся.
на Микроне людей заставляли работать в новогодние каникулы добровольно-принудительно, все подписывали бумажки,что сами решили поработать в праздники
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На пруду у Спасской церкви в Андреевке могут благоустроить зону отдыха. Если жители проголосуют за это Новости
Семейная школа «СО-Знание» приглашает родителей и учеников 1-7 классов — на дни открытых дверей и бесплатные пробные недели Реклама
Вместо обещанного магазина спорттоваров напротив 14-го микрорайона строят супермаркет Новости
Прокат электровелосипедов впервые запустят в Зеленограде Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
От зеленоградского комика Алексея Щербакова требуют выступить в Зеленограде Новости
Первый магазин продуктовой сети «В1-Первый выбор» откроется в Зеленограде до конца апреля Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Подрядчик решил бросить строительство сквозного проезда между в Центральным и Московским проспектами Новости
Водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка возле детского сада Новости
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Отмены электричек на несколько часов в выходные дни продолжатся в апреле Новости
Первая летняя веранда открылась в Зеленограде Новости
«ДачаЗел» — строительство и продажа готовых домов под Зеленоградом Реклама
Первые уличные постаматы, совмещенные с киосками мороженого, установили в Зеленограде Новости
Зеленоградские призывники теперь будут ездить в Москву — там открылся Единый пункт призыва на военную службу. Призывная комиссия тоже будет единая на весь город Новости
Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz Реклама
Бетонный скейт-парк сделают в 1-м микрорайоне вместо фанерного, который быстро разваливался Новости
Магазин продуктов «Чижик» открылся на Московском проспекте Новости
«ДачаЗел» — строительство и продажа готовых домов под Зеленоградом Реклама
Расширять парковку возле больницы на Каштановой аллее начнут в конце апреля и закончат за два месяца Новости
Значительные изменения расписания электричек 30 и 31 марта Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «ТОП» — только в конце марта скидка 20% Реклама
Новый подземный переход на станции Крюково заливает водой. Возможно потому, что при строительстве оставили часть старого тоннеля Новости
«Мосэнергосбыт» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии Новости
Требуются упаковщики собирать подарочные наборы с парфюмерией и прочей продукцией. Работа легкая Реклама
Зарядную станцию для электромобилей открыли возле «Пятёрочки» в корпусе 1508 Новости
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне открылся после ремонта в новом формате. Вот что там теперь внутри Новости
Счастливая неделя в сети фитнес-клубов FITNESSON — до 31 марта стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером снижена до 29 900 рублей Реклама
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру