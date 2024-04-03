За 2023 год этот показатель на городских предприятиях науки и промышленности составил +101% относительно прошлого года, при плане всего в +5%, следует из сводного отчета об их финансово-экономических показателях. При этом темп роста среднесписочной численности работников лишь +12% (а в плане вообще было +4%). Получается, что число вакансий растёт гораздо быстрей, чем удаётся их закрывать.

Похоже, это всё оказалось неожиданностью для зеленоградских промышленных предприятий. Никто из них не планировал на прошлый год увеличивать затраты ни на переобучение, ни на удержание персонала. Однако пришлось раскошелиться — темпы роста затрат на подготовку кадров составили по итогам года +17%, а на социальные нужды +53%. И этот рост продолжится в текущем году: +83% и +37% соответственно. Темпы роста среднемесячной заработной платы составили +29%.

Это рекордные темпы роста показателей, связанных с рынком труда на промышленных предприятиях Зеленограда, по крайней мере с 2019 года. Однако в следующем году ничего похожего больше не ждут. Новых рабочих мест не появится, число новых работников, как и зарплат увеличится лишь на 5%. Похоже, все усилия будут направлены на закрытие существующих вакансий, но иллюзий об успешности этих усилий никто не питает.