Участок улицы от Георгиевского проспекта до «Территории фитнеса» сдвинут ближе к хоспису.

Это нужно, потому что территория, выделенная для строительства и эксплуатации храмового комплекса Георгия Победоносца, частично «заехала» на существующий проезд. Почему так получилось, и почему проблему не решили ещё на этапе проектирования храма, неизвестно. Теперь, видимо, проще перенести часть дороги — чтобы люди могли проехать к частным домам и спорткомплексу.

Дорогу расширят за счет газона, сделают освещение, уложат новый асфальт. В числе работ значится «ремонт тротуара», хотя тротуара вдоль дороги здесь нет. Возможно, теперь его сделают. Газон между дорогой и пешеходной дорожкой из плитки (она идёт вдоль забора хосписа) уберут, чтобы уложить асфальт. Плиточную дорожку, судя по документации, тоже разберут.

Сейчас управа района Крюково проводит конкурс на выполнение работ, а до того компания «Стройпроект-АС» сделала проект реконструкции Заречной улицы. Проектирование обошлось в 2,7 миллиона рублей, а сами работы оцениваются в полтора миллиона.

Работы пройдут в декабре, если найдется подрядчик. Будет ли на время работ полностью закрыт проезд, пока неизвестно.