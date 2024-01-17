Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения. Управе района Крюково поручено сделать проект и выполнить работы в этом году. Вопрос рассматривался «по обращению храма Георгия Победоносца» (так говорится в документе). Дело в том, что существующий проезд проходит по территории, выделенной для строительства и эксплуатации храмового комплекса, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. В связи с чем предполагается изменение трассировки Заречной, вынос её за границы земельного участка храма. Это нужно «для обеспечения проезда к жилым домам и ФОКу».

Как именно пройдет дорога, пока неизвестно. Проезд от Георгиевского проспекта к фитнесу расширят и приспособят для пешеходов. «Территория фитнеса» открылась возле 17-го микрорайона в октябре прошлого года. Дойти туда пешком можно, но опасно — надо идти по проезжей части. Нормального освещения здесь тоже нет.