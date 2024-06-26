Проектировщики должны сделать документацию по реконструкции дороги, устройству тротуара, адаптации участка для маломобильных людей, освещению и благоустройству. На Заречной стоят частные дома. Проект должен предусмотреть организацию дорожного движения на период строительства, чтобы люди могли подъехать и подойти к своим домам.

Сроки проектирования — до 1 сентября. Затем, вероятно, выполнят сами работы — во всяком случае, они запланированы на этот год.