Началась подготовка к реконструкции части Заречной улицы в 17-м микрорайоне 26.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Предполагается расширить дорогу и сделать тротуар. А также сдвинуть её ближе к хоспису, поскольку существующий проезд проходит по территории строящегося храма. А дорога нужна и для местных жителей, и для проезда к спорткомплексу «Территория фитнеса». Решение о реконструкции проезда приняли еще в январе, а сейчас выделили около трёх миллионов на проектирование.

Проектировщики должны сделать документацию по реконструкции дороги, устройству тротуара, адаптации участка для маломобильных людей, освещению и благоустройству. На Заречной стоят частные дома. Проект должен предусмотреть организацию дорожного движения на период строительства, чтобы люди могли подъехать и подойти к своим домам.

Сроки проектирования — до 1 сентября. Затем, вероятно, выполнят сами работы — во всяком случае, они запланированы на этот год.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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