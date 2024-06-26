Предполагается расширить дорогу и сделать тротуар. А также сдвинуть её ближе к хоспису, поскольку существующий проезд проходит по территории строящегося храма. А дорога нужна и для местных жителей, и для проезда к спорткомплексу «Территория фитнеса». Решение о реконструкции проезда приняли еще в январе, а сейчас выделили около трёх миллионов на проектирование.
Проектировщики должны сделать документацию по реконструкции дороги, устройству тротуара, адаптации участка для маломобильных людей, освещению и благоустройству. На Заречной стоят частные дома. Проект должен предусмотреть организацию дорожного движения на период строительства, чтобы люди могли подъехать и подойти к своим домам.
Сроки проектирования — до 1 сентября. Затем, вероятно, выполнят сами работы — во всяком случае, они запланированы на этот год.